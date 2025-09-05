Δημοφιλή
ECONOMIST IMPACT – Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι περιφερειακές οικονομίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ΕΕ
Σε μια εποχή μεγάλων γεωστρατηγικών μεταβολών, που δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, η ευρωπαϊκή οικονομία και η ανταγωνιστικότητα των κρατών-μελών της δοκιμάζονται. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της αμυντικής και στρατιωτικής βιομηχανίας τίθεται ξανά στο προσκήνιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Αυτά σχολίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο συνέδριο του […]
Κ. Κυρανάκης: Ο δυτικός προαστιακός θα ξεκινήσει τα πρώτα του δρομολόγια προς τη Σίνδο από το τέλος του 2025
Ο δυτικός προαστιακός Θεσσαλονίκης αναμένεται να εγκαινιάσει τα πρώτα του δρομολόγια προς τη Σίνδο στο τέλος του 2025, με στόχο την εξυπηρέτηση φοιτητών και εργαζομένων της βιομηχανικής περιοχής. Αυτή τη δέσμευση ανέλαβε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έπειτα από συνάντησή του με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, στη Βίλα Αλλατίνη. Όπως τόνισε ο […]
Ζώδια: Ιδιαίτερες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες – Δείτε τι σας επιφυλάσσουν τα άστρα
Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας αποκαλύπτουν ιδιαίτερες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για κάθε ζώδιο. Δείτε τι σας επιφυλάσσουν τα άστρα: ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Σήμερα, τα μέλη της οικογένειάς σας μπορεί να μην είναι ειλικρινή, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν το σπίτι. Μην ενδώσετε σε υπερβολές ή προκλήσεις· διατηρήστε την ψυχραιμία σας και […]
OT FORUM – Γεραπετρίτης: Το GSI δεν θα σταματήσει εξαιτίας τουρκικών αντιδράσεων
Στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το ενδεχόμενο προσφυγής στη Χάγη, αλλά και στις καταιγιστικές παγκόσμιες γεωστρατηγικές εξελίξεις, αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ. Ο κ. Γεραπετρίτης, συζητώντας με τις δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου (ot.gr) και Αλεξάνδρα Φωτάκη (in.gr) κληθείς […]
Πολιτική κόντρα για το καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας – «Κρίσιμο έργο για οικονομικούς και γεωπολιτικούς λόγους»
Η υπόθεση του καλωδίου για την ηλεκτρική σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας εξελίσσεται σε πονοκέφαλο για την ελληνική κυβέρνηση. Το θέμα ξεκίνησε μετά από δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνού, ο οποίος έκανε λόγο για μη βιώσιμο σχέδιο, ενώ την ίδια στιγμή η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει τι έγινε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια […]