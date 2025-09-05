Πολιτική

Η υπόθεση του καλωδίου για την ηλεκτρική σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας εξελίσσεται σε πονοκέφαλο για την ελληνική κυβέρνηση. Το θέμα ξεκίνησε μετά από δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνού, ο οποίος έκανε λόγο για μη βιώσιμο σχέδιο, ενώ την ίδια στιγμή η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει τι έγινε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια […]