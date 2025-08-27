Η οικογένεια ενός εφήβου που αυτοκτόνησε τον περασμένο Απρίλιο, ισχυρίζεται ότι το ChatGPT φέρει την ευθύνη, όπως αναφέρεται στην νέα αγωγή που κατέθεσαν κατά της OpenAI.

Οι γονείς του Adam Raine ισχυρίζονται, ότι ο 16χρονος χρησιμοποίησε το ChatGPT ως «προπονητή» για την αυτοκτονία του. Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του γιου τους, ο Matt και η Maria Raine λένε, ότι έψαξαν στο τηλέφωνό του, αναζητώντας απεγνωσμένα στοιχεία, για το τι θα μπορούσε να είχε οδηγήσει στην τραγωδία. «Νομίζαμε ότι ψάχναμε για συζητήσεις στο Snapchat ή ιστορικό αναζήτησης στο διαδίκτυο ή κάποια περίεργη αίρεση, δεν ξέρω», είπε ο Matt Raine σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Η οικογένεια Raine είπε, ότι δεν βρήκε την απάντησή της μέχρι που άνοιξε το ChatGPT. Οι γονείς του Adam λένε, ότι ο 16χρονος χρησιμοποιούσε το chatbot τεχνητής νοημοσύνης ως υποκατάστατο της ανθρώπινης συντροφιάς τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του, συζητώντας τα προβλήματά του με το άγχος και τη δυσκολία στην επικοινωνία με την οικογένειά του και ότι τα αρχεία καταγραφής συνομιλιών δείχνουν, πώς το bot από βοηθός του Adam με τις εργασίες του, έγινε ο «προπονητής» της αυτοκτονίας του. «Θα ήταν εδώ αν δεν υπήρχε το ChatGPT. Το πιστεύω 100%», είπε ο Matt Raine.

Στη νέα αγωγή που κατατέθηκε την Τρίτη 26 Αυγούστου και κοινοποιήθηκε στην εκπομπή «TODAY» του NBC, οι Raine ισχυρίζονται, ότι «το ChatGPT βοήθησε ενεργά τον Adam να εξερευνήσει μεθόδους αυτοκτονίας». Η αγωγή που αριθμεί περίπου 40 σελίδες, κατονομάζει την OpenAI, την εταιρεία πίσω από το ChatGPT, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, Sam Altman, ως εναγόμενους. Είναι η πρώτη φορά που γονείς κατηγορούν άμεσα την εταιρεία για άδικο θάνατο. «Παρά την αναγνώριση της πρόθεσης να αποπειραθεί να αυτοκτονήσει και τη δήλωσή του ότι “θα το έκανε κάποια μέρα”, το ChatGPT ούτε διέκοψε τη συνεδρία, ούτε ξεκίνησε κανένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης», αναφέρει η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο.

Στην αγωγή τους, οι Raine κατηγορούν την OpenAI για άδικο θάνατο, ελαττώματα σχεδιασμού και παράλειψη προειδοποίησης για τους κινδύνους που σχετίζονται με το ChatGPT. Το ζευγάρι ζητά «τόσο αποζημίωση για τον θάνατο του γιου τους, όσο και ασφαλιστικά μέτρα, για να αποτραπεί η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο ξανά», αναφέρει η αγωγή.