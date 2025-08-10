Η OpenAI παρουσίασε το πιο ισχυρό μοντέλο της μέχρι σήμερα, εισάγοντας σημαντικές βελτιώσεις στο ChatGPT, το API και τα εργαλεία προγραμματιστών — όλα σχεδιασμένα για να προσφέρουν μια εμπειρία πιο έξυπνη, ασφαλή και προσωποποιημένη.

Το GPT‑5 επί της ουσίας είναι ένα ενοποιημένο σύστημα που αποτελείται από δύο μοντέλα. Το ένα αποτελεί έξυπνο και αποδοτικό μοντέλο που απαντά στις περισσότερες ερωτήσεις ενώ το άλλο είναι ένα μοντέλο βαθύτερης σκέψης (GPT‑5 thinking) για πιο δύσκολα προβλήματα. Το GPT-5 αποφασίζει σε πραγματικό χρόνο ποιο από τα δύο να χρησιμοποιήσει, ανάλογα με τον τύπο της συνομιλίας, την πολυπλοκότητα, την ανάγκη για εργαλεία και την ρητή πρόθεση του χρήστη.

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα καινοτομία είναι οι ασφαλείς ολοκληρώσεις, μια νέα λειτουργία κατά την οποία το ChatGPT προσπαθεί να παρέχει τη χρησιμότερη απάντηση «εντός σαφών ορίων ασφαλείας — και εξηγεί γιατί δεν μπορεί να βοηθήσει».

ChatGPT-5: Αξιόπιστη Τεχνητή Νοημοσύνη

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο διαφανή και αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, το ChatGPT αναβαθμίζεται για να λειτουργεί περισσότερο ως προσωπικός βοηθός, με ενισχυμένες δυνατότητες εξατομίκευσης και ενσωμάτωσης λογαριασμών. Το GPT-5 εκπαιδεύεται συνεχώς με βάση πραγματικά δεδομένα και οι χρήστες χωρίς να αλλάζουν μοντέλα, βρίσκουν όποια απάντηση προτιμούν, βελτιώνοντας την απόδοσή του με την πάροδο του χρόνου. Όταν φτάνονται τα όρια χρήσης, μια μίνι εκδοχή κάθε μοντέλου αναλαμβάνει τις υπόλοιπες ερωτήσεις.

Αναβαθμίσεις και Διαθεσιμότητα

Η ενοποιημένη λειτουργία φωνής αναμένεται σύντομα να γίνει διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες.

Νέα Χαρακτηριστικά που Φέρνει το GPT-5:

Πιο έξυπνη συλλογιστική με λιγότερες «παραισθήσεις»

Ασφαλείς συμπληρώσεις για πιο σαφείς και χρήσιμες απαντήσεις

Ισχυρότερες δεξιότητες προγραμματισμού και σχεδιασμού frontend ChatGPT-5 Βελτιωμένα εργαλεία γραφής

Το καλύτερο μοντέλο για οδηγίες σχετικές με την υγεία

Προσαρμογή χρωμάτων συνομιλίας (αποκλειστικές επιλογές για χρήστες με συνδρομή)

Προκαθορισμένες προσωπικότητες όπως Cynic, Robot, Listener & Nerd

Ενσωμάτωση Gmail, Google Calendar και Επαφών (πρώτα στο Pro)

Βελτιώσεις φωνής με προσαρμοστικό τόνο και διευρυμένη πρόσβαση

Οι προγραμματιστές επωφελούνται επίσης από ουσιαστικές αναβαθμίσεις, όπως: