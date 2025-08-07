Η OpenAI μόλις κυκλοφόρησε το πιο ισχυρό μέχρι σήμερα μοντέλο της και η αναβάθμιση επιφέρει ριζικές βελτιώσεις στο ChatGPT, το API και τα εργαλεία προγραμματιστών — όλα σχεδιασμένα για να κάνουν την εμπειρία διάδρασης πιο έξυπνη, ασφαλέστερη και πιο προσωπική.

Αντί να εναλλάσσεστε μεταξύ μοντέλων, το GPT-5 εισάγει ένα ενοποιημένο σύστημα που σας παρέχει αυτόματα την καλύτερη έκδοση του ChatGPT, ανεξάρτητα από την εντολή σας.

Για γράψιμο

Είναι ταχύτερο, ακριβέστερο και σημαντικά καλύτερο σε πρακτικές εργασίες όπως η συγγραφή, η κωδικοποίηση και ακόμη και οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την υγεία.

Μια ξεχωριστή προσθήκη είναι οι ασφαλείς ολοκληρώσεις, μια νέα λειτουργία όπου το ChatGPT στοχεύει να δώσει την πιο χρήσιμη απάντηση εντός σαφών ορίων ασφαλείας — και εξηγεί γιατί δεν μπορεί να βοηθήσει.

ChatGPT-5 Aξιόπιστη ΑΙ

Είναι ένα μεγάλο βήμα προς μια πιο διαφανή και αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη.

Επιπλέον, η OpenAI κάνει το ChatGPT να μοιάζει περισσότερο με τον προσωπικό σας βοηθό, με αναβαθμίσεις εξατομίκευσης και ενσωμάτωση λογαριασμών.

Αυτά είναι τα νέα χαρακτηριστικά του ChatGPT που κομίζει GPT-5:

Πιο έξυπνη συλλογιστική με λιγότερες «παραισθήσεις»

Ασφαλείς συμπληρώσεις για πιο σαφείς και χρήσιμες απαντήσεις

Ισχυρότερες δεξιότητες προγραμματισμού και σχεδιασμού frontend

ChatGPT-5 Βελτιωμένα εργαλεία γραφής

Το καλύτερο μοντέλο για οδηγίες σχετικές με την υγεία

Προσαρμογή χρωμάτων συνομιλίας (αποκλειστικές επιλογές για χρήστες με συνδρομή)

Προκαθορισμένες προσωπικότητες όπως Cynic, Robot, Listener & Nerd

Ενσωμάτωση Gmail, Google Calendar και Επαφών (πρώτα στο Pro)

Βελτιώσεις φωνής με προσαρμοστικό τόνο και διευρυμένη πρόσβαση

Αναβαθμίσεις

Η ενοποιημένη λειτουργία φωνής θα είναι σύντομα διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες

Οι προγραμματιστές λαμβάνουν επίσης σημαντικές αναβαθμίσεις, όπως κλήση λειτουργιών ελεύθερης μορφής, έλεγχο λεπτομέρειας και παράθυρο περιβάλλοντος 256K token.

Το GPT-5 είναι πλέον διαθέσιμο σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών Free, Plus, Pro και Team, με όρια χρήσης ανάλογα με το πακέτο σας.