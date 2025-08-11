Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, νίκησε το Grok του Ίλον Μασκ στον τελικό ενός τουρνουά για την ανάδειξη του καλύτερου σκακιστή τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εταιρείες τεχνολογίας χρησιμοποιούν συχνά το σκάκι για να αξιολογήσουν την πρόοδο και τις ικανότητες ενός υπολογιστή, με τις σύγχρονες μηχανές σκακιού να είναι σχεδόν ανίκητες ακόμη και έναντι των κορυφαίων ανθρώπινων παικτών.

Ωστόσο, αυτός ο διαγωνισμός δεν περιλάμβανε υπολογιστές σχεδιασμένους για σκάκι, αλλά πραγματοποιήθηκε μεταξύ προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμένων για καθημερινή χρήση, αναφέρει το BBC News.

Το μοντέλο o3 της OpenAI κέρδισε αήττητο το τουρνουά, νικώντας στον τελικό το μοντέλο Grok 4 της xAI και ρίχνοντας λάδι στη φωτιά της συνεχιζόμενης αντιπαλότητας μεταξύ των δύο εταιρειών. Ο Μασκ της xAI και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, ισχυρίζονται ότι τα τελευταία τους μοντέλα είναι τα πιο έξυπνα στον κόσμο.

Το Gemini της Google κατέλαβε την τρίτη θέση στο τουρνουά, αφού νίκησε ένα άλλο μοντέλο της OpenAI.

Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη παίζει σκάκι

Το τουρνουά σκακιού τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα Kaggle, η οποία ανήκει στην Google και επιτρέπει στους επιστήμονες δεδομένων να αξιολογούν τα συστήματά τους μέσω διαγωνισμών.

Οκτώ μεγάλα γλωσσικά μοντέλα από τις Anthropic, Google, OpenAI, xAI, DeepSeek και Moonshot AI διαγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια του τριήμερου τουρνουά.

Οι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν τεστ γνωστά ως benchmarks για να εξετάσουν τις δεξιότητες των μοντέλων τους σε τομείς όπως η λογική ή η κωδικοποίηση.

Ως σύνθετα παιχνίδια στρατηγικής, το σκάκι και το γκο έχουν συχνά χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ικανότητας ενός μοντέλου να μάθει πώς να επιτυγχάνει με τον καλύτερο τρόπο ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα – στην περίπτωση αυτή, να κινηθεί πιο έξυπνα από τους αντιπάλους του και να κερδίσει.

Από το AlphaGo στον Deep Blue

Το AlphaGo, ένα πρόγραμμα υπολογιστή που αναπτύχθηκε από το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης DeepMind της Google για να παίζει γκο, σημείωσε πριν από μερικά χρόνια μια σειρά νικών εναντίον ανθρώπινων πρωταθλητών. Μάλιστα, ο Νοτιοκορεάτης μάστερ του γκο Λι Σε-ντολ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση μετά από συνεχόμενες ήττες απέναντι στο AlphaGo.

Ενώ από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, πρωταθλητές σκακιού αντιμετώπιζαν ισχυρούς υπολογιστές. Η νίκη του Deep Blue θεωρήθηκε ορόσημο που απέδειξε τη δύναμη των υπολογιστών να ανταγωνιστούν ορισμένες ανθρώπινες δεξιότητες.

Μιλώντας 20 χρόνια αργότερα, ο σκακιστής Γκάρι Κασπάροφ συνέκρινε τη νοημοσύνη του Deep Blue με εκείνη ενός ξυπνητηριού, αλλά είπε ότι «η ήττα από ένα ξυπνητήρι αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων δεν με έκανε να νιώσω καλύτερα».