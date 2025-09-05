Ο Αύγουστος έφερε την πρώτη καθαρή καταστροφή θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ από το 2020, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας και ανοίγει τον δρόμο στη Fed για άμεσες μειώσεις επιτοκίων.

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο της Bureau of Labor Statistics, οι νέες μη αγροτικές θέσεις περιορίστηκαν μόλις στις 22.000, πολύ χαμηλότερα από τις 75.000 που ανέμεναν οι αναλυτές, ενώ οι αναθεωρήσεις των προηγούμενων μηνών αποκαλύπτουν βαθύτερη αδυναμία. Ο Ιούνιος έκλεισε τελικά με αρνητικό ισοζύγιο (-13.000 θέσεις), για πρώτη φορά μετά την πανδημία, ενώ η ανεργία ανέβηκε στο 4,3%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η επιδείνωση αυτή έδωσε αμέσως ώθηση στις προσδοκίες των αγορών για τρεις μειώσεις επιτοκίων από τη Fed μέσα στο 2025, ξεκινώντας πιθανότατα από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν, ενώ το δολάριο έχασε έδαφος έναντι των κυριότερων νομισμάτων. Παρότι κάποιοι μιλούν για «jumbo» μείωση κατά 50 μονάδες βάσης, το πιθανότερο σενάριο παραμένει η τυπική κίνηση των 25 μονάδων.

Αναλύοντας τη σύνθεση των στοιχείων, ο ιδιωτικός τομέας δημιούργησε μόλις 38.000 νέες θέσεις, με τον τομέα της υγείας και κοινωνικής μέριμνας να συμβάλλει τις 47.000 από αυτές. Αντίθετα, η βιομηχανία και το χονδρικό εμπόριο έχασαν 12.000 θέσεις έκαστος, αντανακλώντας την πίεση των δασμών και της διεθνούς αβεβαιότητας.

Από την αρχή του έτους, η μεταποίηση έχει χάσει συνολικά 78.000 θέσεις, διαψεύδοντας τις ελπίδες για «αναγέννηση» λόγω πολιτικών ανασυγκρότησης παραγωγής. Μικρή τόνωση προήλθε από τις υπηρεσίες (φιλοξενία +28.000, λιανικό εμπόριο +11.000), ενώ το ομοσπονδιακό κράτος έκοψε 15.000 θέσεις.

Το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 436.000 άτομα τον Αύγουστο, αλλά η απασχόληση (με βάση την έρευνα νοικοκυριών) αυξήθηκε λιγότερο, κατά 288.000, ωθώντας το ποσοστό ανεργίας ανοδικά. Οι αναλυτές τονίζουν ότι, αν και το 4,3% παραμένει ιστορικά «υγιές», η τάση είναι ανησυχητική: οι μέσες νέες θέσεις των τελευταίων τριών μηνών είναι μόλις 29.000, ο ασθενέστερος ρυθμός από την πανδημία.

Στο πολιτικό πεδίο, οι πιέσεις εντείνονται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που ήδη συγκρούεται με τη Fed για πιο άμεσες μειώσεις, έχει ανακατέψει την ηγεσία της BLS, κατηγορώντας την για «χειραγώγηση». Ο διορισμός πιο «φιλικών» προσώπων στο οικονομικό επιτελείο τροφοδοτεί την καχυποψία για τα δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά, οι αγορές βλέπουν πλέον δεδομένο έναν κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, με στόχο την αποφυγή ύφεσης.

Οι παράλληλοι δείκτες ενισχύουν την εικόνα κάμψης: η έρευνα JOLTS έδειξε τις χαμηλότερες προσφερόμενες θέσεις εργασίας σε δέκα μήνες, ενώ ο λόγος «θέσεων ανά άνεργο» έπεσε για πρώτη φορά από το 2021 κάτω από τη μονάδα. Η ADP κατέγραψε μόλις 54.000 θέσεις στον ιδιωτικό τομέα, η Challenger μίλησε για τον πιο αδύναμο Αύγουστο από το 2009, ενώ οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξάνονται σταθερά από τον Ιούλιο.

Η εκτίμηση είναι ότι η αμερικανική αγορά εργασίας περνά τη δυσκολότερη φάση της μετά το 2020. Αν και δεν υπάρχει ακόμη βεβαιότητα ύφεσης, η Fed δεν μπορεί πλέον να αγνοήσει τα αυξανόμενα ρίσκα. Με τον πληθωρισμό να σταθεροποιείται, η έμφαση μετατοπίζεται ξεκάθαρα στην απασχόληση, και το δίλημμα για τον Τζερόμ Πάουελ δεν είναι πια αν θα μειώσει τα επιτόκια, αλλά πόσο γρήγορα θα το κάνει.