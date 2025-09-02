Έτοιμος να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος κατά το διάγγελμα που απηύθυνε νωρίτερα από τον Λευκό Οίκο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το χρονοδιάγραμμα.

«Θα μπούμε μέσα», δήλωσε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν έχει αποφασίσει να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο. Δεν αποκάλυψε όμως πότε, αναφέρει το CNN

Στα «κάστρα» των δημοκρατικών

Σημειώνεται άλλωστε, ότι μετά το Λος Άντζελες τον Ιούνιο και την Ουάσινγκτον στα μέσα Αυγούστου, ο Τραμπ απειλεί να στείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατιώτες σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, η Βαλτιμόρη ή η Βοστώνη.

Η πιο επικίνδυνη πόλη

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα λύσει το πρόβλημα της εγκληματικότητας στο Σικάγο, «μακράν την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», όπως την αποκάλεσε.

«Θα λύσω το πρόβλημα της εγκληματικότητας, όπως το έκανα ήδη στην Ουάσινγκτον», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος στην ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων.