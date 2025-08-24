Σε αναβρασμό βρίσκεται το Πεντάγωνο των ΗΠΑ, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες προχωρά σε εντατικούς σχεδιασμούς για την ενδεχόμενη ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην πόλη του Σικάγο, στην πολιτεία Ιλινόι. Οι κινήσεις αυτές γίνονται απόρροια των πιέσεων του ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απαιτεί σκληρή γραμμή για την καταπολέμηση του εγκλήματος, της αστεγίας και της παράτυπης μετανάστευσης στη μεγαλούπολη. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Washington Post, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν πως εξετάζονται διάφορες επιλογές, περιλαμβανομένης και της ενεργοποίησης χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς, με τις οριστικές αποφάσεις να αναμένονται εντός των επόμενων εβδομάδων και πιθανότατα μέσα στον Σεπτέμβριο.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη Δημοκρατική ηγεσία της πόλης, σημειώνοντας με χαρακτηριστικό τρόπο πως «το Σικάγο είναι ένα χάλι» και υπογράμμισε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «θα βάλει τάξη εκεί πέρα, πιθανόν αμέσως μετά» την Ουάσιγκτον.

Έντονες αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές

Το Πεντάγωνο, από την πλευρά του, επισήμανε με επίσημη ανακοίνωση ότι «δεν σεναριολογούμε για μελλοντικές επιχειρήσεις», διευκρινίζοντας πάντως πως το υπουργείο Άμυνας διατηρεί σε διαρκή βάση σχεδιασμούς και συνεργάζεται με άλλους φορείς-εταίρους για την υπεράσπιση ομοσπονδιακών πόρων και προσωπικού. Ο Λευκός Οίκος, κληθείς να σχολιάσει, παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου Τραμπ.

Άμεση υπήρξε η αντίδραση του δημοκρατικού κυβερνήτη του Ιλινόι, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, ο οποίος τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει καμία συνεννόηση με την πολιτεία εκ μέρους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και πως «δεν υπάρχει καμιά κατάσταση έκτακτης ανάγκης που να δικαιολογεί την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς ή άλλων στρατιωτικών στοιχείων».

Ο κυβερνήτης, στη συνέχεια, κατηγόρησε ανοιχτά τον πρόεδρο: «Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να κατασκευάσει μια κρίση, να πολιτικοποιήσει τους ένστολους Αμερικανούς που υπηρετούν και να συνεχίσει να καταχράται την εξουσία του για να αποσπάσει την προσοχή από τα προβλήματα που προκαλεί στις οικογένειες εργαζόμενων Αμερικανών».

Στον ίδιο τόνο, ο δήμαρχος του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον τόνισε πως η πόλη ανησυχεί σοβαρά για τον αντίκτυπο μιας ενδεχόμενης επέμβασης της Εθνοφρουράς, την οποία χαρακτήρισε ως παράνομη. «Το πρόβλημα με την προσέγγιση του προέδρου είναι πως είναι ασυντόνιστη, αχρείαστη και σαθρή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τους τελευταίους μήνες οι ανθρωποκτονίες έχουν σημειώσει μείωση άνω του 30%, οι κλοπές κατά 35% και τα βίαια περιστατικά με πυροβόλα όπλα σχεδόν 40%.

Στρατιωτική παρουσία σε αμερικανικές μεγαλουπόλεις

Είναι χαρακτηριστικό ότι, με αφορμή παλαιότερο αίτημα του προέδρου Τραμπ, ρεπουμπλικάνοι κυβερνήτες τριών πολιτειών είχαν στείλει εκατοντάδες μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, σε ανάλογη επιχείρηση διασφάλισης της τάξης. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να σκιαγραφεί μια εικόνα χάους και ανεξέλεγκτης εγκληματικότητας σε πόλεις όπως το Σικάγο, την ώρα που επίσημα στοιχεία από το υπουργείο Δικαιοσύνης καταγράφουν τη βίαιη εγκληματικότητα στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας τριακονταετίας.

Η πρωτεύουσα πάντως, Ουάσιγκτον, διαθέτει ιδιαίτερο καθεστώς διοικητικής αυτονομίας, λογοδοτώντας απευθείας στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο, ο κ. Τραμπ είχε δώσει εντολή για την ανάπτυξη 700 πεζοναυτών και 4.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, παρά τις ισχυρές αντιδράσεις του δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη μετά από διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της δραστηριότητας της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).