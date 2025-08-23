Εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς, φορώντας στρατιωτικές στολές και άρβυλα, αναμειγνύονταν με τουρίστες, έβγαζαν σέλφι και απολάμβαναν παγωτό από καντίνες την Πέμπτη κατά μήκος του National Mall στην Ουάσινγκτον — μία από τις ασφαλέστερες περιοχές της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Κατά διαστήματα, εξοργισμένοι ντόπιοι τους έβριζαν, αλλά οι στρατιώτες απλώς αγνοούσαν τα σχόλια και συνέχιζαν την κατά τα φαινόμενα άνετη αποστολή τους. Έξω από το Εθνικό Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού, πέντε μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια στέκονταν σε μια γωνία του δρόμου, μακριά από τις πραγματικές εστίες εγκληματικότητας της πόλης. «Είναι βαρετά. Δεν κάνουμε και πολλά», δήλωσε ο λοχίας Φοξ, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει το μικρό του όνομα.

Ο Φοξ είναι ένας από τους σχεδόν 2.000 στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων 1.200 από έξι πολιτείες με Ρεπουμπλικανική ηγεσία, που έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον ως μέρος μιας εξαιρετικά ασυνήθιστης στρατιωτικοποίησης σε μια πόλη που διοικείται από Δημοκρατικούς.

Οι στρατιώτες, μερικοί από τους οποίους είπαν στο Reuters ότι δεν συμμετέχουν σε συλλήψεις, βρίσκονται επισήμως στην Ουάσινγκτον για να υποστηρίξουν την ομοσπονδιακή καταστολή της «επιδημίας εγκλήματος», όπως την αποκαλεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, αυτή η εικόνα φαίνεται να αντιβαίνει στο γεγονός ότι τα ποσοστά εγκληματικότητας συνολικά έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Αυτή η αναντιστοιχία, σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση στρατευμάτων κοντά στο Μνημείο του Ουάσινγκτον, το Μνημείο του Λίνκολν και με θέα το Καπιτώλιο, ενισχύει την κριτική των Δημοκρατικών ηγετών της πόλης ότι αυτή η μαζική ανάπτυξη πρόκειται περισσότερο για επίδειξη ισχύος από τον Τραμπ παρά για μια σοβαρή προσπάθεια καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι δεν πιστεύει πως η άφιξη των στρατευμάτων σχετίζεται με την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Εξέφρασε επίσης την ανησυχία της για την παρουσία «μιας ένοπλης πολιτοφυλακής στην πρωτεύουσα του έθνους».

Οι στρατιώτες που είδε το Reuters την Πέμπτη δεν ήταν οπλισμένοι, αλλά το Πεντάγωνο δήλωσε την Παρασκευή ότι σύντομα οι στρατιώτες θα είναι σε αποστολή με τα υπηρεσιακά τους όπλα. Σε αντίθεση με το κεντρικό κομμάτι της Ουάσινγκτον, οι κάτοικοι της Περιφέρειας 8 στη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης — η οποία παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας — δήλωσαν ότι δεν έχουν δει ούτε έναν στρατιώτη. Με το ποσοστό ανθρωποκτονιών στην περιοχή να ξεπερνά κατά πολύ αυτό των περισσότερων άλλων συνοικιών, πολλοί ντόπιοι δήλωσαν ότι θα καλωσόριζαν την παρουσία στρατιωτών στους δρόμους τους.

«Δεν έχω δει κανέναν. Εδώ είναι που πρέπει να βρίσκονται», είπε η 50χρονη Σάουανα Τέρνερ, σύμβουλος στέγασης σε δρόμο της Περιφέρειας 8. Η Κοινή Ομάδα Καθηκόντων για την Περιφέρεια της Κολούμπια, που ηγείται της καταστολής του εγκλήματος, δήλωσε ότι η τοποθέτηση των στρατιωτών της Εθνοφρουράς γίνεται βάσει αιτημάτων από τις αστυνομικές αρχές. Η Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι ομάδες ομοσπονδιακών αστυνομικών πραγματοποιούν συλλήψεις στις περιοχές με τη μεγαλύτερη εγκληματικότητα κάθε βράδυ στην Ουάσινγκτον.

«Η Εθνοφρουρά δεν κάνει συλλήψεις προς το παρόν. Ο ρόλος της είναι να προστατεύει ομοσπονδιακά περιουσιακά στοιχεία — συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών δυνάμεων — και να προσφέρει μια ορατή παρουσία επιβολής του νόμου», είπε. Τα στρατεύματα είναι μόνο ένα μέρος της ευρύτερης αύξησης της παρουσίας τοπικών και ομοσπονδιακών δυνάμεων επιβολής του νόμου στην Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένου του FBI, που διεξάγουν ενεργές επιχειρήσεις συλλήψεων από τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ότι ομοσπονδοποιεί την ευθύνη για την επιβολή του νόμου στην πρωτεύουσα.

Πηγή: Reuters