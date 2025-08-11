Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ενεργοποίηση νομοθεσίας που τοποθετεί το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον υπό άμεση ομοσπονδιακή εποπτεία, μια κίνηση που προκαλεί αντιδράσεις και διχάζει τη δημόσια σφαίρα. Η απόφαση αυτή θεωρείται τόσο σπάνια όσο και αμφιλεγόμενη, ενισχύοντας τον ρόλο του ομοσπονδιακού κράτους στην αστυνόμευση της αμερικανικής πρωτεύουσας.

«Επικαλούμαι επίσημα το Άρθρο 740 του Νόμου περί Εσωτερικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας της Κολούμπια ξέρετε τι σημαίνει αυτό και θέτω την αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ο Νόμος περί Εσωτερικής Διακυβέρνησης του 1973 επιτρέπει στον πρόεδρο να αναλάβει τον έλεγχο της τοπικής αστυνομίας για έως και 48 ώρες σε περίπτωση που διαπιστώσει «ειδικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης» που απαιτούν την αξιοποίηση της αστυνομίας για ομοσπονδιακούς σκοπούς. Ο Τραμπ δήλωσε ότι κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια ασφάλεια στην πόλη.

Για οποιαδήποτε παράταση της ομοσπονδιακής εποπτείας άνω των 30 ημερών απαιτείται η έγκριση του Κογκρέσου μέσω νομοθετικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, τα μέτρα αυτά κρίθηκαν απαραίτητα για να αποκατασταθεί η τάξη και η δημόσια ασφάλεια στην Ουάσινγκτον. Συγκεκριμένα, διέταξε την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο κέντρο της πόλης, επισημαίνοντας πως τα στελέχη της θα έχουν τη δυνατότητα να επιτελέσουν το έργο τους χωρίς παρεμβάσεις.

«Αναπτύσσω την Εθνοφρουρά για να βοηθήσω στην αποκατάσταση του νόμου, της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας στην Ουάσινγκτον», τόνισε ο Τραμπ σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, έχοντας δίπλα του κορυφαία κυβερνητικά στελέχη όπως τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι. Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες», σκιαγραφώντας ένα σκηνικό έντασης και ανασφάλειας.

Βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ο πρόεδρος μπορεί να παρατείνει την ομοσπονδιακή εποπτεία πέραν των 48 ωρών, εφόσον ειδοποιήσει τους προέδρους και τα ανώτερα μέλη των αρμόδιων επιτροπών του Κογκρέσου που εποπτεύουν θέματα σχετικά με την Περιφέρεια της Κολούμπια. Ωστόσο, δεν έχει γίνει σαφές αν ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε αυτό το βήμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.

«Θα έχουμε ισχυρή στρατιωτική παρουσία και αν χρειαστεί, θα φέρουμε τον στρατό», τόνισε. «Η Εθνοφρουρά θα είναι παρούσα, αλλά ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγσεθ, θα σας εξηγήσει αν και πότε θα χρειαστεί να εμπλακούν και οι ένοπλες δυνάμεις. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, καθώς έχουμε πολλούς ικανούς ανθρώπους, ιδίως στα σώματα ασφαλείας».

Από την πλευρά του, ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η επιχειρησιακή ευθύνη της ανάπτυξης της Εθνοφρουράς θα βρίσκεται στα χέρια του Γραμματέα του Στρατού, Νταν Ντρίσκολ.

«Θα τους δείτε στους δρόμους της Ουάσινγκτον την ερχόμενη εβδομάδα», ανέφερε τη Δευτέρα. «Κατ’ εντολή σας, κύριε Πρόεδρε, είμαστε έτοιμοι να φέρουμε και άλλες μονάδες – επιπλέον δυνάμεις της Εθνοφρουράς και εξειδικευμένες μονάδες, εφόσον χρειαστεί».

Ακόμη ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την κατάσταση της εγκληματικότητας στην Ουάσινγκτον, λίγες ημέρες πριν τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Την Δευτέρα μιλώντας σε δημοσιογράφος ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλώσε: «Είναι ντροπή για μένα να βρίσκομαι εδώ. Ξέρετε ότι θα δω τον Πούτιν. Δεν μου αρέσει να στέκομαι εδώ και να μιλάω για το πόσο επικίνδυνη, βρώμικη και αηδιαστική έχει γίνει αυτή η κάποτε όμορφη πρωτεύουσα».

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι εργάζονται εντατικά για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών της συνόδου κορυφής με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, εν μέσω έντονων διπλωματικών εργασιών και διαβουλεύσεων.

Παρέμβαση Τραμπ για το ζήτημα των αστέγων

Λίγο πριν τις ανακοινώσεις για την αστυνομική εποπτεία, ο Τραμπ είχε ζητήσει με επιτακτικό τρόπο την άμεση απομάκρυνση των αστέγων από το κέντρο της Ουάσινγκτον. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, αργά το βράδυ της Κυριακής, ο Πρόεδρος έγραψε: «Οι Άστεγοι πρέπει να απομακρυνθούν, ΑΜΕΣΩΣ», συνοδεύοντας τα λόγια του με φωτογραφίες που απεικονίζουν αντίσκηνα και σκουπίδια σε δρόμους της πόλης.

Washington, D.C. will be LIBERATED today! Crime, Savagery, Filth, and Scum will DISAPPEAR. I will, MAKE OUR CAPITAL GREAT AGAIN! The days of ruthlessly killing, or hurting, innocent people, are OVER! I quickly fixed the Border (ZERO ILLEGALS in last 3 months!), D.C. is next!!!… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 11, 2025

Η κατάσταση στην Ουάσιγκτον είναι ιδιόμορφη, καθώς παρότι η πόλη διαθέτει την αιρετή της δήμαρχο και δημοτικό συμβούλιο, παραμένει υπό σημαντικό επίπεδο ομοσπονδιακής επιτήρησης. Η τελευταία αυτή παρέμβαση του Τραμπ προστίθεται σε μια σειρά κινήσεων που έχουν στόχο να ασκήσουν πίεση σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις με προοδευτική διακυβέρνηση.

Τον Ιούνιο η Εθνοφρουρά αναπτύχθηκε στην Καλιφόρνια ενάντια στις συμβουλές του Δημοκρατικού κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, λέγοντας ότι ήθελε να αποκαταστήσει την τάξη στο Λος Άντζελες μετά από διαμαρτυρίες κατά των συλλήψεων μεταναστών από την ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Τέλος σε αντίθεση με τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, η Πόλη της Ουάσιγκτον λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ειδικής σχέσης με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση που περιορίζει την αυτονομία της.