Δυνάμεις της Αμερικανικής Εθνοφρουράς ξεκίνησαν, από το βράδυ της Κυριακής, να περιπολούν οπλισμένες στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσιγκτον. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στην εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε εντολή για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην πόλη με στόχο – όπως ο ίδιος δήλωσε – να την «καθαρίσει» από την έξαρση της εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Εθνοφρουράς, περίπου 2.200 στρατιωτικοί της ειδικής δύναμης αναπτύχθηκαν στην Ουάσιγκτον και ορίστηκε επίσημα η οπλοφορία τους. Ωστόσο, διευκρινίζεται πως δεν έχουν άδεια χρήσης βίας, παρά μόνο σε περίπτωση «άμεσης απειλής θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού».

Ενισχυμένη παρουσία λόγω δηλώσεων Τραμπ – Στατιστικά στοιχεία και αμφισβητήσεις

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως η Ουάσιγκτον βρίσκεται αντιμέτωπη με «εισβολή από συμμορίες» και αιτιολογεί την ανάπτυξη του στρατού ως αναγκαία λύση. Το ίδιο πλαίσιο είχε ακολουθήσει και τον Ιούνιο, όταν έστειλε μονάδες Εθνοφρουράς και πεζοναύτες στο Λος Άντζελες, ως απάντηση στις εκτεταμένες διαδηλώσεις κατά της μεταναστευτικής του πολιτικής, που είχαν συνοδευτεί από βίαιες εντάσεις.

Παράλληλα, τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας της Ουάσιγκτον φαίνεται να αντικρούουν τους ισχυρισμούς Τραμπ, καθώς τα περιστατικά βίαιης εγκληματικότητας κατέγραψαν πτώση από το 2023 έως το 2024. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως αυτή η μείωση ήρθε ύστερα από σημαντική αύξηση που καταγράφηκε στη διάρκεια και μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλώς κατηγορήσει τη δημοκρατική δήμαρχο της πόλης, Μέριελ Μπάουζερ, για δημοσιοποίηση «ψευδών» στατιστικών, απειλώντας μάλιστα πως, εάν χρειαστεί, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα αναλάβει πλήρως τον έλεγχο της πρωτεύουσας.

Σύνθεση, ρόλος και περιορισμοί της Εθνοφρουράς

Οι περισσότεροι στρατιωτικοί που αναπτύχθηκαν προέρχονται από πολιτείες με Ρεπουμπλικανική διοίκηση: τη Δυτική Βιρτζίνια, τη Νότια Καρολίνα, το Οχάιο, το Μισισιπή, τη Λουιζιάνα και το Τενεσί. Υπενθυμίζεται πως οι έφεδροι της Εθνοφρουράς υπάγονται κανονικά στον κυβερνήτη της πολιτείας από την οποία προέρχονται και, βάσει νομοθεσίας, επιτρέπεται να αναπτυχθούν μόνο σε περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης, όπως οι φυσικές καταστροφές, και μόνο μετά από σχετικό αίτημα του ομοσπονδιακού κράτους και έγκριση του τοπικού κυβερνήτη.

Το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει πως ο ρόλος της Εθνοφρουράς δεν αφορά την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας ή των ταραχών και διαδηλώσεων, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το εύρος της σημερινής αποστολής τους.

Συμπληρωματική ενίσχυση με ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής τάξης

Πέραν των στρατιωτικών δυνάμεων, στην Ουάσιγκτον έχουν αποσταλεί και μέλη των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής της τάξης, όπως το FBI, η υπηρεσία μετανάστευσης ICE και η δίωξη ναρκωτικών DEA, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω το κλίμα αυξημένης επιτήρησης και παρέμβασης στην αμερικανική πρωτεύουσα.