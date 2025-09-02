Ετοιμοι να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία αναμένοντας και συγκεκριμένη υποστήριξη από την αμερικανική πλευρά, είναι οι ευρωπαίοι ηγέτες, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη η γαλλική προεδρία.

«Είμαστε έτοιμοι»

«Σε πολιτικό επίπεδο, το ουσιαστικό μήνυμα που θα δοθεί την Πέμπτη είναι, δεδομένης της προόδου των εργασιών που έχουν γίνει τώρα, ότι όχι μόνο είμαστε πρόθυμοι και ικανοί, αλλά ότι είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα», τόνισε ένας σύμβουλος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Αυτό που θα αναζητήσουμε την Πέμπτη είναι η επιβεβαίωση αυτού του μοντέλου: ότι η “Συμμαχία των Προθύμων” έχει πράγματι την υποστήριξη των Αμερικανών για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Μακρόν και Στάρμερ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα συμπροεδρεύσουν την Πέμπτη στο Παρίσι, παρουσία και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε άλλη μια σύνοδο των χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία.

Και τηλεδιάσκεψη

Η σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων», περίπου τριάντα χωρών (κυρίως ευρωπαϊκών) θα διεξαχθεί το πρωί με τηλεδιάσκεψη για τους ηγέτες που δεν θα βρίσκονται στη Γαλλία.

Αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσουν «οι εργασίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες» αλλά και τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη στάση της Ρωσίας, η οποία επιμένει να αρνείται την ειρήνη.

To σχέδιο της Ουκρανίας για ισχυρό στρατό και ανάπτυξη όπλων

Από την πλευρά της, η Ουκρανία δρομολογεί ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα πολλών δισεκατομμυρίων, χρηματοδοτούμενο από την Ευρώπη, το οποίο θεωρεί ως την καλύτερη ευκαιρία για να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της, καθώς η αμερικανική βοήθεια φθίνει και οι δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας παραμένουν αβέβαιες, σύμφωνα με τους New York Times.

Θέλει στρατό

Το Κίεβο θέλει όχι μόνο να διατηρήσει τον στρατό του κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και να τον καταστήσει τη ραχοκοκαλιά κάθε μεταπολεμικής συμφωνίας, με στόχο να αποτρέψει μια νέα ρωσική εισβολή.

Προμήθειες

Στο επίκεντρο αυτών των προσπαθειών βρίσκεται ένα νέο σύστημα προμηθειών υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, μέσω του οποίου θα διοχετεύονται ευρωπαϊκά κονδύλια για την αγορά αμερικανικών όπλων. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ελπίζει ότι το σύστημα θα επιτρέψει αγορές ύψους 1 δισ. δολαρίων τον μήνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot.

Το νέο αυτό σχήμα έρχεται να αντικαταστήσει τις αμερικανικές δωρεές όπλων που ο πρόεδρος Τραμπ έχει σταματήσει, ενώ παράλληλα υπόσχεται να αυξήσει και να επιταχύνει τις παραδόσεις.

Την Πέμπτη ανακοινώθηκε ήδη η πρώτη πώληση πυραύλων cruise και GPS, αξίας 825 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, το Κίεβο στηρίζεται και στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αμυντική του βιομηχανία, που ήδη παράγει drones και τώρα αναπτύσσει πιο προηγμένα οπλικά συστήματα.

Τον Αύγουστο, η Ουκρανία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και την έναρξη παραγωγής του πρώτου εγχώριου πυραύλου cruise μεγάλου βεληνεκούς.

Οι Ουκρανοί αναγνωρίζουν ότι η μόνη βιώσιμη λύση είναι η οικοδόμηση ενός αξιόμαχου στρατού, με τη βοήθεια ξένων κεφαλαίων για την προμήθεια σύγχρονων όπλων.

Πακέτο αγοράς 90 δισ.

Ο Ζελένσκι πρότεινε πρόσφατα στον Τραμπ πακέτο αγοράς αμερικανικών όπλων ύψους 90 δισ. δολαρίων, με την Ευρώπη να χρηματοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος μέσω του μηχανισμού του ΝΑΤΟ, στον οποίο ήδη έχουν δεσμευτεί πάνω από 2 δισ. δολάρια από οκτώ χώρες.

Ο λογαρισμός στην Ευρώπη

Αυτό επιβαρύνει τους Ευρωπαίους, που ήδη επενδύουν σε δικά τους προγράμματα εξοπλισμού. Παρ’ όλα αυτά, η Ευρώπη έχει ήδη ξεπεράσει τις ΗΠΑ σε στρατιωτική βοήθεια, με 95 δισ. δολάρια έναντι 75 δισ.

Προθυμία

Μεγάλες δεσμεύσεις από χώρες όπως η Γερμανία και η Νορβηγία –έως και 10 δισ. δολάρια έκαστη– δείχνουν ότι υπάρχει προθυμία να συνεχιστεί η στήριξη. Οι μεγαλύτερες, πολυετείς συμφωνίες δίνουν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να σχεδιάσει πιο μακροπρόθεσμα τον εξοπλισμό της.

Παράλληλα, η χρηματοδότηση διοχετεύεται και στη δική της αμυντική βιομηχανία, που αναπτύσσεται ραγδαία, αλλά χρειάζεται κεφάλαια για μαζική παραγωγή. Η ουκρανική εταιρεία Fire Point, που κατασκευάζει τον πύραυλο Flamingo, (ο οποίος θεωρητικά έχει βεληνεκές πάνω από 2.900 χλμ. με πολεμική κεφαλή 1.100 κιλών, ικανή να πλήξει τη Μόσχα και άλλες ρωσικές πόλεις) δηλώνει πως μπορεί να επταπλασιάσει την παραγωγή της έως το φθινόπωρο, αν υπάρξει δυτική χρηματοδότηση.