Πάνω από 300 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άμεσα τα διαμερίσματά τους στη Ροστόφ κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που πραγματοποίησε η Ουκρανία. Την είδηση γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ μέσω του Telegram, αναφέροντας ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τρεις ελαφρά τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα. Ο μηχανισμός είχε προσαρμοστεί σε ουκρανικό drone και για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα 320 ένοικοι. Όπως ο ίδιος εξήγησε, η επιχείρηση εκκένωσης κρίθηκε αναγκαία για την ασφάλεια των πολιτών.

Ζημιές και μικρές πυρκαγιές από την επίθεση

Όπως επισημαίνει ο περιφερειάρχης, η επίθεση των drones προκάλεσε επίσης ζημιές και μικρής έκτασης πυρκαγιές σε άλλα σημεία της περιοχής. Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για περαιτέρω εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών και αποτίμηση των συνεπειών της επίθεσης.