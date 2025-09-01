Εντάσεις προκαλεί στην Ουκρανία η δολοφονία του πρώην προέδρου του κοινοβουλίου, Αντρίι Παρούμπι, με τις αρχές να υποπτεύονται σαφή ανάμιξη της Ρωσίας πίσω από το αιματηρό περιστατικό. Ο Παρούμπι έχασε τη ζωή του το Σάββατο στη δυτική Ουκρανία, και συγκεκριμένα στο Λβιβ, έπειτα από ένοπλη επίθεση που έλαβε χώρα μέρα μεσημέρι.

Ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενημέρωσε πως συνελήφθη ένας ύποπτος για αυτό που χαρακτήρισε «φρικτό φόνο», επισημαίνοντας πως το τραγικό αυτό γεγονός τραυματίζει «την ασφάλεια μιας εμπόλεμης χώρας».

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αστυνομίας, Ιβάν Βιχίβσκι, δήλωσε χαρακτηριστικά μέσω Facebook: «Γνωρίζουμε ότι το έγκλημα αυτό δεν ήταν τυχαίο. Υπάρχει ρωσική ανάμιξη. Όλοι θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου». Από τη ρωσική πλευρά, πάντως, δεν έχει υπάρξει καμία τοποθέτηση ή σχόλιο για τις κατηγορίες.

Συλλήψεις, στοιχεία και υποψίες

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ιχόρ Κλιμένκο, ανακοίνωσε μέσω Telegram πως ο φερόμενος δολοφόνος συνελήφθη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, ύστερα από επιχείρηση της αστυνομίας καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τον Κλιμένκο, «πολλές λεπτομέρειες δεν είναι δυνατό να δημοσιοποιηθούν αυτή τη στιγμή» αλλά τόνισε πως «το έγκλημα ήταν προσεκτικά σχεδιασμένο: οι κινήσεις του θύματος είχαν μελετηθεί, είχε χαρτογραφηθεί ένας δρόμος και είχε εκπονηθεί σχέδιο διαφυγής».

Όπως περιέγραψε ο Ιβάν Βιχίβσκι, ο δράστης είχε μεταμφιεστεί σε διανομέα και πλησίασε τον Παρούμπι, ανοίγοντας πυρ και πυροβολώντας τον οκτώ φορές. Μάλιστα, βεβαιώθηκε ότι το θύμα ήταν νεκρό προτού απομακρυνθεί.

Σε δηλώσεις του, ο ίδιος πρόσθεσε: «Πέρασε πολύ χρόνο προετοιμάζοντας, παρακολουθώντας, σχεδιάζοντας και τελικά πάτησε τη σκανδάλη. Χρειαστήκαμε μόνο 36 ώρες για να τον εντοπίσουμε και να τον συλλάβουμε».

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης, δείχνοντας δύο μέλη των ειδικών δυνάμεων να συγκρατούν έναν άνδρα με χειροπέδες, ο οποίος παρουσιάζεται γυμνός από τη μέση και πάνω και με την πλάτη στραμμένη στην κάμερα.

Ποιος ήταν ο Αντρίι Παρούμπι

Ο Αντρίι Παρούμπι, ηλικίας 54 ετών, υπήρξε διακεκριμένος βουλευτής και ανέλαβε πρόεδρος της Βουλής από τον Απρίλιο του 2016 έως τον Αύγουστο του 2019. Ήταν μια από τις κεντρικές φυσιογνωμίες του κινήματος διαμαρτυρίας 2013-14 υπέρ της σύσφιξης των δεσμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση – κινητοποιήσεις που οδήγησαν τελικά στην ανατροπή του φιλορώσου τότε προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς.

Παράλληλα, διατέλεσε γραμματέας του Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2014, την κρίσιμη περίοδο κατά την οποία η Ρωσία ενσωμάτωσε την Κριμαία και οι υποστηριζόμενοι από τη Μόσχα αυτονομιστές ξεκίνησαν την ένοπλη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία.