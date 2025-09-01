Αιχμές κατά της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν άφησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Φον Ντερ Λάιεν που προκάλεσαν αντιδράσεισς, αναφορικά για σχέδια αποστολής πολυεθνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων εγγυήσεων ασφάλειας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην Κολωνία, ο Πιστόριους χαρακτήρισε τις σχετικές συζητήσεις «θεμελιωδώς λανθασμένες» εφόσον προηγούνται οποιασδήποτε ειρηνευτικής διαδικασίας. «Αυτά είναι ζητήματα που δεν μπορείς να θέτεις πριν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», υπογράμμισε, σύμφωνα με το Reuters.

Ακόμη ο Γερμανός υπουργός Άμυνας ξεκαθάρισε επίσης πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει τη θεσμική αρμοδιότητα για την αποστολή στρατευμάτων, σημειώνοντας: «Ξέρω καλά ότι δεν πρέπει να σχολιάζω ή να επιβεβαιώνω τέτοιου είδους σκέψεις, πέρα από το γεγονός ότι η Ε.Ε. δεν έχει εξουσία σε τέτοια ζητήματα».

Παράλληλα, επεσήμανε πως υπάρχουν μεν συνεχιζόμενες συζητήσεις για τα πιθανά σενάρια εμπλοκής, ωστόσο αυτά εξαρτώνται από «τις συνθήκες, τις επιφυλάξεις και τη ρεαλιστικότητα εφαρμογής».

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή της στους Financial Times, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η υπό εξέταση αποστολή θα μπορούσε να περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με αμερικανική υποστήριξη σε επίπεδο διοίκησης, πληροφοριών και επιτήρησης.