Η Γαλλία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την Πέμπτη μια σημαντική συνάντηση του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων», του διεθνούς σχήματος κρατών που στηρίζουν έμπρακτα την Ουκρανία, όπως έκανε γνωστό η γαλλική προεδρία.

Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με στόχο να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, καθώς και η συνεχιζόμενη «άρνηση της Ρωσίας να συνάψει ειρήνη».

Όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις διαρκείς προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για στήριξη του Κιέβου απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.