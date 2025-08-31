Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς προχώρησε το Σάββατο σε επίσημη επιβεβαίωση του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ, στρατιωτικού ηγέτη της στη Γάζα. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την αναφορά του Ισραήλ ότι ο Σινουάρ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή του περασμένου Μαΐου.

Παρότι η Χαμάς δεν δημοσιοποίησε λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ, εντούτοις δημοσίευσε τη φωτογραφία του, πλαισιώνοντάς την με αυτές άλλων ηγετών του κινήματος που χαρακτηρίστηκαν «μάρτυρες».

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ φέρεται ως ο νεότερος αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, κορυφαίου στελέχους της Χαμάς και εκ των αρχιτεκτόνων της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιαχία Σινουάρ σκοτώθηκε σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού τον Οκτώβριο του 2024.

Μεταβολές στην ηγετική δομή της Χαμάς

Η επιβεβαίωση του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ οδηγεί στην ανάληψη της ηγεσίας της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα από τον στενό του συνεργάτη, τον Αΐζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ. Ο Χαντάντ, ως επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, διαδραματίζει πλέον κεντρικό ρόλο στις ένοπλες δομές του ισλαμιστικού κινήματος σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

