Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, κάλεσε σήμερα την κυβέρνηση να προχωρήσει σε προσάρτηση της Λωρίδας της Γάζας, εφόσον η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς συνεχίζει να απορρίπτει την κατάθεση των όπλων.

Ο Σμότριτς, γνωστός για τις ακροδεξιές θέσεις του και την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, παρουσίασε στην Ιερουσαλήμ το σχέδιό του, το οποίο, όπως δήλωσε, έχει στόχο «να κερδίσουμε στη Γάζα πριν από το τέλος του έτους». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, πρότεινε την αποστολή τελεσιγράφου στη Χαμάς, με δύο βασικές προϋποθέσεις: την κατάθεση των όπλων και την απελευθέρωση όλων των ομήρων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 και συνεχίζουν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα.

Βήματα προσάρτησης και σχέδιο Σμότριτς

Σε περίπτωση άρνησης της Χαμάς να αποδεχθεί το τελεσίγραφο, ο Σμότριτς εισηγείται την εβδομαδιαία προσάρτηση τμημάτων της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ, για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με το σχέδιό του, ο απώτερος στόχος είναι ο σχεδόν πλήρης έλεγχος της Γάζας από το Ισραήλ στο τέλος της διαδικασίας.

Παραθέτοντας το πλάνο του, ο Ισραηλινός υπουργός πρότεινε ως πρώτο βήμα τη μετακίνηση των Παλαιστινίων προς το νότιο τμήμα του θύλακα και τη στρατιωτική περικύκλωση του κέντρου και του βορρά, με σκοπό την εκκαθάριση των εναπομεινάντων δυνάμεων της Χαμάς. Η επόμενη φάση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η σταδιακή προσάρτηση των περιοχών αυτών στο Ισραήλ. «Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσα σε τρεις με τέσσερις μήνες», ανέφερε ο Σμότριτς, απευθύνοντας έκκληση στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει άμεσα στην υιοθέτηση του σχεδίου.

Επιχειρήσεις στη Γάζα και διεθνής ανησυχία

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις ελέγχου της Πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της βόρειας περιφέρειας, παρά τις εντεινόμενες διεθνείς ανησυχίες για την ασφάλεια των αμάχων. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι σχεδόν το σύνολο των 2 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας έχουν εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, εξαιτίας των συνεχιζόμενων μαχών και βομβαρδισμών.

Σήμερα, εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ακολουθώντας τον παραλιακό δρόμο και κατευθυνόμενοι προς το νότο. Σύμφωνα με μαρτυρία φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου, μεγάλο πλήθος συγκεντρώθηκε στην περιοχή της Νουσεϊράτ, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο.