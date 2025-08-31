Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 48 συλλήψεις ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Σύμφωνα με το cretalive, η τεράστια επιχείρηση τελεί υπό την εποπτεία της Ασφάλειας Χανίων που δούλευε εδώ και καιρό την υπόθεση και με τηλεφωνικές επισυνδέσεις. Πλέον κρίθηκε ότι βρισκόταν σε ώριμο στάδιο για να γίνει το μεγάλο «ντου», υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας και με άψογο συντονισμό, επισημαίνεται στο δημοσίευμα.

Κατά πληροφορίες ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί καθώς και επιχειρηματίες.

Σε μία πρώτη επίσημη ενημέρωση από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ αναφέρεται:

«Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εκτεταμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων με την συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανιών, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανιών και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης, παρουσία 8 δικαστικών λειτουργών, σε περιοχές του νομού Χανίων και Ρεθύμνης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιάσεις κτλ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαϊνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια, οχήματα κ.τ.λ. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

