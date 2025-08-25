Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι πέντε Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες απολογούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται , υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που βρέθηκαν μετά από συντονισμένη έρευνα των αστυνομικών αρχών, ήταν απολύτως νόμιμα και δεν ήταν προϊόν οποιασδήποτε εγκληματικής δραστηριότητας. Επιπλέον φέρονται να υποστήριξαν, ότι έχουν επιχειρήσεις στην Τουρκία, ενώ δήλωσαν διωκόμενοι από το καθεστώς Ερντογάν και πως ήρθαν στην Ελλάδα, όπου τους δόθηκε , όπως ισχυρίζονται πολιτικό άσυλο.

Κεντρικό πρόσωπο στην ομάδα των έξι είναι 29χρονος μαφιόζος με το προσωνύμιο Ρέιζ, που συνελήφθη σε βίλα στο Συκάμινο Ωρωπού, ενώ στην ίδια περιοχή τον περασμένο Ιούνιο είχαν συλληφθεί ο πατέρας, ο αδελφός του και τέσσερις συνεργοί τους για διακίνηση ναρκωτικών. Τα μέλη της τουρκικής μαφίας του Ρέιζ επισκέπτονταν κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, μεταφέροντας σάκους με χρήματα, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές, κατέληγαν στην Τουρκία και την Ισπανία.

Σε βάρος του 29χρονου εκκρεμεί εθνικό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Τουρκίας για επτά αδικήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, εμπόριο όπλων και πυρομαχικών. Οι έξι κατηγορούμενοι έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών της ΔΑΟΕ μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις την περασμένη Τετάρτη σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων Τούρκων υπηκόων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Ένα από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εντοπίστηκε και συνελήφθη σε μονοκατοικία στο Νέο Βουτζά.

Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και ξεσκονίζουν τετράδιο με σημειώσεις που βρέθηκε στη νοικιασμένη βίλα στον Ωρωπό. Σε αυτό αναγράφονται κωδικοποιημένα ονόματα, ποσότητες ναρκωτικών και χρηματικά ποσά που κυμαίνονται από 20.000 έως 50.000 ευρώ.