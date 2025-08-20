Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Δυτική Αττική, με στόχο την δράση μελών της τουρκικής μαφίας στη χώρα μας, κατά την οποία συνελήφθησαν έξι άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να σχετίζονται με κυκλώματα, που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μετά την είσοδο Τούρκων υπηκόων στη χώρα. Όπως είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο αστυνομικός συντάκτης της εφημερίδας «Τα Νέα», Βασίλης Λαμπρόπουλος, η Αστυνομία εκτιμά, πως υπάρχουν 200 χαρτογραφημένοι Τούρκοι μαφιόζοι, που ανήκουν σε 15 τουρκικές συμμορίες και άλλοι 200 που δεν έχουν χαρτογραφηθεί.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στις Αρχές, η πολυτέλεια στην οποία ζούσαν οι κακοποιοί. Συγκεκριμένα, στην κατοχή τους είχαν πολυτελή, θωρακισμένα οχήματα, ενώ ζούσαν σε πολυτελείς βίλες, τις οποίες είχαν προπληρώσει έως το 2027. Όπως επισήμανε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι Αρχές έχουν πληροφορίες, ότι τα μέλη της τουρκικής μαφίας δεν φθάνουν στην χώρα μας με λέμβους, αλλά με τζετ σκι.