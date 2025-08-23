Στο στόχαστρο της Αστυνομίας ήταν εδώ και ένα χρόνο οι Τούρκοι μαφιόζοι που συνελήφθησαν σε Ωρωπό και Νέο Βουτζά, με φερόμενο ως «εγκέφαλο» τον αποκαλούμενο Ρέιζ, που ζούσε μέσα στη χλιδή στο Συκάμινο Ωρωπού και είχε μάλιστα αιτηθεί να αποκτήσει Golden Visa.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τον περασμένο Ιούνιο στην ίδια περιοχή είχε συλληφθεί ο πατέρας του, με το ψευδώνυμο «Μάγειρας» και ο αδελφός του, καθώς και τέσσερις ακόμη συνεργοί τους με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών. Ο 28χρονος Ρέιζ και οι συνεργοί του βρίσκονταν στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ από τον Δεκέμβριο του 2024. Από τη φυσική παρακολούθηση προέκυψε, ότι μέλη της συμμορίας που φαίνεται ότι ζούσαν πολυτελέστατα σε ακριβές βίλες που νοίκιαζαν, επισκέπτονταν κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας μεταφέροντας σάκους με χρήματα, τα οποία, σύμφωνα με πηγή της ΕΥΠ, κατέληγαν στην Τουρκία και την Ισπανία.

Η εγκληματική ομάδα αριθμεί 40 άτομα. Σε βάρος του Ρέιζ εκκρεμεί εθνικό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Τουρκίας για επτά αδικήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, εμπόριο όπλων και πυρομαχικών. Ο 28χρονος κακοποιός, όπως διαπιστώθηκε, είχε ταξιδέψει μία φορά στην Ισπανία, όπου είχε συναντηθεί με ομοεθνείς του που διακινούσαν όπλα και ναρκωτικά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε υποβάλει αίτημα για Golden Visa, που θα του εξασφάλιζε την διαμονή του στην Ελλάδα και την ελεύθερη μετακίνηση τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε έρευνες τον Ιούνιο του 2025 στο σπίτι του πατέρα του 28χρονου αρχηγού της Τουρκικής μαφίας, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ωρωπού είχαν εντοπίσει 303,9 γραμμάρια κατεργασμένα κάνναβης, ακατέργαστη κάνναβη, δύο τρίφτες και 1.215 ευρώ. Σύμφωνα με την καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Έφη Λαμπροπούλου, «η Τουρκική μαφία ελέγχει την βαλκανική οδό διακίνησης ηρωίνης. Περνάνε τα 30% με 45% της ηρωίνης προς την Ευρώπη».

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ένα τετράδιο με σημειώσεις, που βρέθηκε στην νοικιασμένη βίλα στον Ωρωπό, που αναφέρονται κωδικοποιημένα ονόματα, ποσότητες ναρκωτικών και χρηματικά ποσά που κυμαίνονται από 20.000 έως 50.000 ευρώ.