Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση «σάρωσε» χθες το πρωί περιοχές της Αττικής – Νέος Βουτζάς, Μαραθώνας και Ωρωπός – φέρνοντας στο φως τη δράση κυκλώματος Τούρκων υπηκόων που είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους στη διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν έξι άτομα ηλικίας 25 έως 36 ετών, τα οποία φαίνεται να είχαν διαφορετικούς ρόλους μέσα στην ομάδα: από απλή κατοχή ναρκωτικών μέχρι εμπλοκή σε διακίνηση και κατοχή όπλων.

Ο 28χρονος με τα «φιξάκια»

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν Tanea.gr, σε έρευνα στο σπίτι ενός 28χρονου βρέθηκαν 22 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, δύο κινητά τηλέφωνα και 665 ευρώ σε μετρητά. Μαζί του προσήχθησαν δύο συγκάτοικοι, επίσης Τούρκοι υπήκοοι, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι αφού δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

Οι πέντε συνεργοί με τα όπλα και τα πολυτελή οχήματα

Η συνέχεια δόθηκε με παράλληλες έρευνες σε δύο σπίτια, όπου η Αστυνομία «έπιασε στα πράσα» τους υπόλοιπους πέντε: 25, 26, 27, 29 και 36 ετών. Εκεί η εικόνα ήταν πολύ πιο αποκαλυπτική για το εύρος της δράσης τους.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα πιστόλι GLOCK με γεμιστήρα και 10 φυσίγγια των 9mm

Τρεις συσκευασίες με 12,5 γραμμάρια κάνναβης

7 κινητά τηλέφωνα, που θεωρείται ότι χρησιμοποιούνταν για τις «δουλειές»

Μετρητά ύψους 3.614,51 ευρώ

Ιδιόχειρες σημειώσεις με αναφορές σε χρηματικά ποσά, κιλά και ονόματα

Αποδείξεις αγορών συνολικής αξίας 8.639 ευρώ

Και – το πιο εντυπωσιακό – τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα, ενδεικτικά του «εύκολου» χρήματος από τις παράνομες δραστηριότητες.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, ενώ ο 28χρονος που συνελήφθη πρώτος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών το πρωί της 21ης Αυγούστου 2025.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς η Αστυνομία εξετάζει αν τα κατασχεθέντα σημειώματα και τα στοιχεία που βρέθηκαν «δείχνουν» σε μεγαλύτερο δίκτυο, με διασυνδέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αλληλοσκοτώνονται οι Τούρκοι στην Ελλάδα

Δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένα περιστατικά: γίνεται ολοένα και πιο εμφανές πως πρόκειται για πολυεπίπεδη και αιματηρή αντιπαράθεση – ένα πραγματικό «καρτέλ αίματος» στο ελληνικό έδαφος.

Έχουν καταγράφει 11 δολοφονίες Τούρκων υπηκόων μέσα σε περίπου 2,5 χρόνια.

13 Σεπτεμβρίου 2023 – Λούτσα: Συντονισμένη έκρηξη βίας, με έξι άτομα να εκτελούνται μέσα σε αυτοκίνητο, σε καλοστημένη ενέδρα.

Ιούνιος 2024 – Πειραιάς (σούπερ μάρκετ στο Πασαλιμάνι): Ένοπλη επίθεση με απώλειες ανθρώπινης ζωής και τραυματισμούς.

5 Νοεμβρίου 2024 – Κυψέλη: Πυροβολισμοί έξω από αυτοκίνητο – δολοφονία 39χρονου Τούρκου, ενώ βρισκόταν στο όχημά του.

Δεκέμβριος 2024 – Γλυφάδα: Διπλή δολοφονική επίθεση σε ομοεθνείς έξω από πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών. Αργότερα, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε συλλήψεις και εννέα προσαγωγές, ενώ κατάσχεσε 13 όπλα και ποσότητες ναρκωτικών.

Φεβρουάριος 2025 – Θεσσαλονίκη: Ένοπλη επίθεση σε δύο Τούρκους υπηκόους – ένας σκοτώθηκε, ένας τραυματίστηκε. Τα θύματα ζούσαν νόμιμα στην Ελλάδα για περίπου δύο χρόνια.

Η ελληνική αστυνομία αφήνει να εννοηθεί πως πολλοί από τους περίπου 500 Τούρκους υπηκόους που βρίσκονται στη χώρα, είτε ως μετανάστες είτε ως καταζητούμενοι, έχουν σχέση με εγκληματικές οργανώσεις. Έρχονται στην Ελλάδα συχνά για να κρυφτούν, αλλά όταν εντοπίζονται, έρχονται εκτελεστές από την Τουρκία για να τους βγάλουν από τη μέση.