Θα επηρεάσουν το φινάλε του μεταγραφικού παζαριού των ελληνικών ομάδων τα όσα έκαναν χθες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ; Θα παίξει κάποιον ρόλο για το ποιους παίκτες θα αποκτήσει στη συνέχεια ο Ολυμπιακός η κλήρωση του Τσάμπιονς Λιγκ; Νομίζω πως όχι. Οι ομάδες αυτές που διεκδικούν το ελληνικό πρωτάθλημα είναι αρκετά σοβαρές και σίγουρα έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους. Το αν όλες περιμένουν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου για να ολοκληρώσουν τα ρόστερ τους έχει να κάνει με το ότι στο τέλος κάθε μεταγραφικής περιόδου βρίσκεις ποδοσφαιριστές σε λογικές τιμές. Για τις ελληνικές ομάδες αυτό είναι κάτι σημαντικό: δεν έχουν ούτε υπερέσοδα από την τηλεόραση όπως οι αγγλικές, δεν πριμοδοτούνται θεαματικά από το κράτος όπως οι τουρκικές, και δεν διακρίνονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη όπως οι ισπανικές. Οφείλουν να προσέχουν πώς ξοδεύουν τα χρήματά τους. Ο Ολυμπιακός δύο μήνες πριν για να αποκτήσει τον Ταρεμί από την Ίντερ, τον οποίο εμφανίζεται να διεκδικεί, θα χρειαζόταν τα διπλάσια χρήματα. Η τιμή του Ντέσερς, του ολλανδού σέντερ φορ που αγωνίζεται στη Ρέιντζερς και για τον οποίο ενδιαφέρθηκε η ΑΕΚ (και σήμερα κοιτάζει και ο ΠΑΟΚ), ήταν πάνω από 6 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο: σήμερα παραχωρείται με τα μισά – δεν λέω βέβαια ότι ντε και καλά θα έρθει στην Ελλάδα.

Ψάξιμο

Η ποδοσφαιρική αγορά είναι σε πλήρη ρευστότητα. Παίκτες ψάχνουν ομάδες έχοντας στο τέλος Αυγούστου διαφορετικές απαιτήσεις. Και πολλές ομάδες είναι υποχρεωμένες να πουλήσουν ή να δανείσουν καλούς ποδοσφαιριστές γιατί τα ρόστερ τους είναι μεγάλα. Οι Ιταλοί υπολογίζουν πως αυτή την τελευταία εβδομάδα ψάχνουν την επόμενη ομάδα τους πάνω από 50 (!) ποδοσφαιριστές που σήμερα έχουν συμβόλαια. Ο Ταρεμί είναι ένας από αυτούς.

Αλλάζουν

Δεν είναι τα αποτελέσματα στην Ευρώπη αυτό που καθορίζει την πολιτική των ελληνικών ομάδων: είναι οι ανάγκες τους. Ο ΠΑΟ π.χ. βρίσκεται στην ανάγκη να αντικαταστήσει τον Φώτη Ιωαννίδη μετά τη συμφωνία παραχώρησής του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας – για τη μετακόμιση του διεθνούς παίκτη στην Πορτογαλία απομένουν μόνο τα τυπικά. Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που ο Χρήστος Ζαφείρης θα ενταχθεί στην ομάδα την Πρωτοχρονιά, πρέπει να αποκτήσει έναν μέσο: σήμερα έχει μόλις τρεις (τον Οζντόεφ, τον Καμαρά και τον Μεϊτέ) για δύο θέσεις και ο Λουτσέσκου φωνάζει πως δεν αρκούν. Και στην ΑΕΚ πρέπει να βρουν ένα αμυντικό χαφ, ικανό και στην οργάνωση του παιχνιδιού που ο κόουτς Νίκολιτς ζητά εδώ και δύο μήνες. Αυτές είναι ανάγκες που οι ομάδες πρέπει να καλύψουν ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα στα χθεσινά τους παιχνίδια. Επίσης υπάρχουν πάντα και τα απρόοπτα. Ο νεαρός Μανέ δεν πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και ο Γιάρεμτσουκ έχει κάποια μυϊκά προβλήματα που θα τον κρατήσουν εκτός παιχνιδιού και από το σαββατιάτικο ματς που ο πρωταθλητής θα δώσει στον Βόλο. Και κάπως έτσι προκρίθηκε η λύση της προσπάθειας απόκτησης του Ταρεμί. Που έχει πείρα και υπάρχει από αυτόν η προσδοκία να βοηθήσει τον Ολυμπιακό και στο διάστημα που ο Ελ Κααμπί θα πάει να αγωνιστεί με το Μαρόκο στη διοργάνωση-πονοκέφαλο που λέγεται Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Για να συμπληρώσει το ρόστερ του και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα τον χρειάζεται τον ιρανό φορ ο Ολυμπιακός. Οχι για να διαλύσει τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Παρατήρηση

Να σημειώσω επί τη ευκαιρία και κάτι που παρατήρησα και είναι ενδιαφέρον: αν αποκτηθεί ο Ταρεμί θα είναι ο δεύτερος βετεράνος του Ολυμπιακού που στην περσινή σεζόν αγωνίστηκε πιο πολύ ως βασικός με την ομάδα του στο Τσάμπιονς Λιγκ από όσο στο πρωτάθλημα. Ο άλλος είναι ο Καμπελά. Πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές, που ο πρώτος στην Ίντερ κι ο δεύτερος στη Λιλ, δεν έλειψαν από κανένα σχεδόν ευρωπαϊκό ματς των ομάδων τους ακριβώς γιατί η εμπειρία στα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ είναι χρήσιμη. Αυτό στον Ολυμπιακό καλό είναι να το έχουν υπόψη τους και πριν από την επιλογή του στόπερ, που κι αυτή θα γίνει στις επόμενες μέρες. Καλοί είναι οι νεαροί αμυντικοί, αλλά αυτός που θα ‘ρθει να αντικαταστήσει τον Κάρμο πρέπει να έχει εμπειρίες για να είναι έτοιμος να αγωνιστεί σε όσα ματς αγωνίστηκε πέρυσι ο Κάρμο. Ο Ανγκολέζος ήταν παρών σε πάνω από 30 παιχνίδια.

Προτεραιότητα

Ωραίες είναι οι συζητήσεις των οπαδών για τις ανάγκες των ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κ.λπ., αλλά η πρώτη προτεραιότητα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ είναι πάντα η διεκδίκηση του πρωταθλήματος: η ολοκλήρωση των ρόστερ τους γίνεται με σκοπό να έχουν οι προπονητές παίκτες για να φτιάξουν ομάδες ικανές να κερδίσουν τους εγχώριους τίτλους. Παρεμπιπτόντως, το Σαββατοκύριακο έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Στην πρώτη δεν είχαμε καμία ισοπαλία, αλλά κυρίως δεν είχαμε κανένα στραβοπάτημα υποψήφιου πρωταθλητή: κέρδισαν εύκολα ή δύσκολα και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟ δεν αγωνίστηκε με τον ΟΦΗ. Αν κι ο Παναθηναϊκός κερδίσει θα καταγραφούν νίκες και των τεσσάρων στην πρεμιέρα. Αυτές οι ταυτόχρονες νίκες (το 4 στα 4 των υποψήφιων πρωταθλητών δηλαδή) ήταν πέρυσι κάτι σπάνιο. Για να δούμε και τους τέσσερις να κερδίζουν έπρεπε να φτάσουμε στη δέκατη (!) αγωνιστική. Κάτι σχεδόν χωρίς προηγούμενο.

Χαρά

Στο μεταξύ ξεκίνησε το Eurobasket κι εγώ για την ώρα κοιτάζω πιο πολύ τους αντιπάλους της Εθνικής μας. Με τρόμαξαν στην πρεμιέρα τους οι Τούρκοι: διέλυσαν τη Λετονία που είναι διοργανώτρια και αρκετά φιλόδοξη. Οι Σέρβοι και οι Γερμανοί απλά υπενθύμισαν με το καλημέρα γιατί είναι τα δύο φαβορί κάνοντας περιπάτους με την Εσθονία και το Μαυροβούνιο, οι Λιθουανοί ξεμούδιασαν κάνοντας πλάκα με τους Εγγλέζους και οι Ισπανοί συνέχισαν από εκεί που σταμάτησαν στα φιλικά χάνοντας από τη Γεωργία. Το τουρνουά αρχίζει στα νοκάουτ ματς: τη φάση των ομίλων εύκολα ή δύσκολα οι σταθερά καλές ευρωπαϊκές ομάδες θα την περάσουν. Αλλά το να καταλάβει κάποιος πόσο καλές είναι οι ομάδες αυτές δεν είναι απλό. Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των ομάδων στο Eurobasket είναι τεράστια από τη στιγμή που μεγάλωσε τόσο ο αριθμός των ομάδων που φτάνουν στα τελικά. Προφανώς ομάδες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Εσθονία, η Κύπρος κ.λπ. παίζουν για τη χαρά της συμμετοχής. Που σε απλά ελληνικά σημαίνει χάνουν και χαίρονται…