Ο τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ της νέας σεζόν, στην Αρένα Πούσκας στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου 2026 θα ξεκινήσει τρεις ώρες νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι. Από το 2010 είχε καθιερωθεί ο τελικός να διεξάγεται Σάββατο στις 22.00 ώρα Ελλάδας, όπως συνέβη πέρυσι ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Ιντερ, στο Μόναχο.

Στο εξής η ώρα αλλάζει και θα διεξάγεται τρεις ώρες νωρίτερα, στις 19.00 ώρα Ελλάδας αφού, σύμφωνα με την UEFA, «θα ενισχύσει τη συνολική εμπειρία του αγώνα» για τους οπαδούς, τις ομάδες και τις διοργανώτριες πόλεις. Προσθέτει πως οι τελικοί συνήθως εκτείνονται χρονικά μέχρι αργά το βράδυ γεγονός που έχει δημιουργήσει υλικοτεχνικές προκλήσεις στο παρελθόν.

Η UEFA σημειώνει επίσης πως η μετάθεση της ώρας έναρξης τρεις ώρες νωρίτερα μπορεί να ταιριάζει καλύτερα σε ορισμένες διεθνείς τηλεοπτικές αγορές και σε νεότερους θεατές.

« Με αυτή την αλλαγή, τοποθετούμε την εμπειρία των φιλάθλων στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας», δήλωσε ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας Αλεξάντερ Τσέφεριν. «Ο τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ είναι το αποκορύφωμα της ποδοσφαιρικής σεζόν και με τη νέα ώρα έναρξης θα γίνει πιο προσιτός, χωρίς αποκλεισμούς και αντίκτυπο για όλους τους εμπλεκόμενους».