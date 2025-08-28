Σφοδρή ήταν η τελευταία ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, με τη ρωσική αεροπορία να εξαπολύει συνολικά 598 drones και 31 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Παρά τη μαζικότητα της επίθεσης, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατάφεραν να αναχαιτίσουν 563 drones και 26 πυραύλους, περιορίζοντας σημαντικά τον εν δυνάμει καταστροφικό απολογισμό.
Κατά την επίθεση, μάλιστα, χτυπήθηκε και κτίριο της αποστολής της ΕΕ.
Βίντεο με τη μεγάλη έκρηξη στο κέντρο του Κιέβου
Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area pic.twitter.com/wlvdJLQkYD
— Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 28, 2025
Τουλάχιστον 14 νεκροί, εκ των οποίων 3 παιδιά – Επλήγησαν 13 περιοχές
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών μετά τις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας έχει αυξηθεί σε 14, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών.
Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η μαζική επίθεση έπληξε συνολικά 13 περιοχές της χώρας, ενώ συντρίμμια από τις καταρρίψεις καταγράφηκαν σε 26 σημεία.
Επτά συνοικίες της πρωτεύουσας υπέστησαν σοβαρές ζημιές σε πολυκατοικίες και άλλα κτίρια.
Όπως σημείωσαν οι ουκρανικές αρχές, οι «επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται» με τις ομάδες της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων να καταβάλλουν προσπάθειες για την κατάσβεση πυρκαγιών και τον εντοπισμό επιζώντων ή θυμάτων στα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων.
Ζημιές στο κτίριο της αποστολής ΕΕ στο Κίεβο
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 10 ατόμων και προκάλεσε σημαντικές ζημιές, ακόμη και στο κτήριο της διπλωματικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουκρανική πρωτεύουσα.
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Κόστα σημείωσε: «Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας». Παράλληλα, υπογράμμισε: «Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της».
Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine.
My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike.
The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo
— António Costa (@eucopresident) August 28, 2025
Η πρεσβεύτρια της ΕΕ στην Ουκρανία, Καταρίνα Μαθέρνοβα, έκανε γνωστό πως η διπλωματική αποστολή υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα των ρωσικών βομβαρδισμών. Μια φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από τον Κόστα καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής: η οροφή του κτηρίου έχει καταρρεύσει, ενώ σπασμένα τζάμια διακρίνονται στους χώρους των γραφείων της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας. Ωστόσο, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη, κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί.
Καταδίκη από τη Φον ντερ Λάιεν
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησε σε έντονη καταδίκη της πρόσφατης ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι ανάμεσα στους στόχους βρέθηκε και η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα. Μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ, η κ. φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην ευρύτερη στρατηγική δράση της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας, που σύμφωνα με την ίδια στοχοποίησε πολιτικές υποδομές και οδήγησε στον θάνατο αθώων πολιτών.
Σε σχετική δήλωσή της, η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε: «Άλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».
Another night of Russia’s relentless bombings struck civilian infrastructure and killed innocents.
It also hit our EU Delegation in Kyiv. Our Delegation staff is safe.
Russia must stop its indiscriminatory attacks on civilian infrastructure immediately and join negotiations for…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025