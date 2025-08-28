Σφοδρή ήταν η τελευταία ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, με τη ρωσική αεροπορία να εξαπολύει συνολικά 598 drones και 31 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Παρά τη μαζικότητα της επίθεσης, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατάφεραν να αναχαιτίσουν 563 drones και 26 πυραύλους, περιορίζοντας σημαντικά τον εν δυνάμει καταστροφικό απολογισμό.

Κατά την επίθεση, μάλιστα, χτυπήθηκε και κτίριο της αποστολής της ΕΕ.

Βίντεο με τη μεγάλη έκρηξη στο κέντρο του Κιέβου

Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area pic.twitter.com/wlvdJLQkYD — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 28, 2025

Τουλάχιστον 14 νεκροί, εκ των οποίων 3 παιδιά – Επλήγησαν 13 περιοχές

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών μετά τις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας έχει αυξηθεί σε 14, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η μαζική επίθεση έπληξε συνολικά 13 περιοχές της χώρας, ενώ συντρίμμια από τις καταρρίψεις καταγράφηκαν σε 26 σημεία.

Επτά συνοικίες της πρωτεύουσας υπέστησαν σοβαρές ζημιές σε πολυκατοικίες και άλλα κτίρια.

Όπως σημείωσαν οι ουκρανικές αρχές, οι «επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται» με τις ομάδες της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων να καταβάλλουν προσπάθειες για την κατάσβεση πυρκαγιών και τον εντοπισμό επιζώντων ή θυμάτων στα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων.