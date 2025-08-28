Σφοδρή ήταν η τελευταία ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, με τη ρωσική αεροπορία να εξαπολύει συνολικά 598 drones και 31 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Παρά τη μαζικότητα της επίθεσης, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατάφεραν να αναχαιτίσουν 563 drones και 26 πυραύλους, περιορίζοντας σημαντικά τον εν δυνάμει καταστροφικό απολογισμό.

Στόχοι 13 περιοχών και σοβαρές συνέπειες στο Κίεβο

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η μαζική αυτή επίθεση έπληξε συνολικά 13 περιοχές της χώρας, ενώ συντρίμμια από τις καταρρίψεις καταγράφηκαν σε 26 σημεία.

Οι απώλειες στο Κίεβο ήταν ιδιαίτερα βαριές, με τουλάχιστον 10 νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα παιδί, καθώς και 38 τραυματίες, όπως δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σε επτά συνοικίες της πρωτεύουσας υπέστησαν σοβαρές ζημιές πολυκατοικίες και άλλα κτίρια.

Όπως σημείωσαν οι ουκρανικές αρχές, οι “επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται” με τις ομάδες της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων να καταβάλλουν προσπάθειες για την κατάσβεση πυρκαγιών και τον εντοπισμό επιζώντων ή θυμάτων στα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων.