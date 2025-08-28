Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 10 ατόμων και προκάλεσε σημαντικές ζημιές, ακόμη και στο κτήριο της διπλωματικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Κόστα σημείωσε: «Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας». Παράλληλα, υπογράμμισε με έμφαση: «Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της».

Ζημιές στη διπλωματική αποστολή της ΕΕ στο Κίεβο

Η πρεσβεύτρια της ΕΕ στην Ουκρανία, Καταρίνα Μαθέρνοβα, έκανε γνωστό πως η διπλωματική αποστολή υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα των ρωσικών βομβαρδισμών. Μια φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από τον Κόστα καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής: η οροφή του κτηρίου έχει καταρρεύσει, ενώ σπασμένα τζάμια διακρίνονται στους χώρους των γραφείων της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας. Ωστόσο, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη, κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί.

Διεθνείς αντιδράσεις και καταδίκη

Η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, δήλωσε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι». Επίσης, καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις, σχολιάζοντας: «Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση».

Η επίθεση αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ ενισχύεται το ενιαίο μέτωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της στήριξης του ουκρανικού λαού και της διπλωματίας.