Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησε σε έντονη καταδίκη της πρόσφατης ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι ανάμεσα στους στόχους βρέθηκε και η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα. Μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ, η κ. φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην ευρύτερη στρατηγική δράση της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας, που σύμφωνα με την ίδια στοχοποίησε πολιτικές υποδομές και οδήγησε στον θάνατο αθώων πολιτών.

Σε σχετική δήλωσή της, η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε: «Άλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Another night of Russia’s relentless bombings struck civilian infrastructure and killed innocents. It also hit our EU Delegation in Kyiv. Our Delegation staff is safe. Russia must stop its indiscriminatory attacks on civilian infrastructure immediately and join negotiations for… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

Αυστηρό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ρωσία

Η παρέμβασή της εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών ευρωπαϊκών εκκλήσεων για άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιθέσεων που απειλούν κρίσιμες εγκαταστάσεις και την ασφάλεια αμάχων στην Ουκρανία. Η κ. φον ντερ Λάιεν επανέλαβε τη θέση της ΕΕ υπέρ της ανάγκης να δοθεί πολιτική λύση, επισημαίνοντας τη σημασία μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.