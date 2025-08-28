Ελλάδα

Σε κλίμα θλίψης τελέστηκε η κηδεία του 72χρονου που δολοφονήθηκε από συγχωριανό του στη Σκύδρα Πέλλας, ενώ ο 76χρονος δράστης απολογείται σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών, σύμφωνα με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega». Ο άτυχος άνδρας αναζητούνταν επί εννέα ημέρες από τους συγγενείς του, την ώρα που ο καθ’ ομολογίαν δράστης κυκλοφορούσε ανενόχλητος, έχοντας πετάξει […]