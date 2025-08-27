Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου για φωτιά στη Σαλαμίνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι. Υπάρχουν αναφορές ότι κάποιοι έκαναν χρήση βεγγαλικών και αμέσως μετά ξέσπασε η φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εξελίσσεται σε οικοπεδικούς χώρους μεταξύ των σπιτιών.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

Περί τις 21:45 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής από το 112, να είναι σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Λόγω της φωτιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Καραισκάκη από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.