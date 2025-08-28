Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας. Για την κατάσβεσή της, στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 62 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Λίγες ώρες αργότερα, νέα φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στον Μελιγαλά Μεσσηνίας, λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι.

Οριοθέτηση της φωτιάς στον Μελιγαλά

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο έχει πλέον οριοθετηθεί και δεν απειλείται ενεργή εστία. Στο σημείο βρίσκονται 36 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, εθελοντές, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ επιπλέον συνδράμουν εκ νέου υδροφόρες ΟΤΑ.

Μήνυμα εκκένωσης μέσω 112 στους κατοίκους

Νωρίτερα, στάλθηκε μήνυμα προειδοποίησης μέσω του 112 προς τους κατοίκους των περιοχών «Σπάρτακος» και «ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά Μεσσηνίας» με την οδηγία να απομακρυνθούν άμεσα και να κατευθυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά, για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.