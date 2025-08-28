Φωτιά σε δασική έκταση κοντά στον Μελιγαλά Μεσσηνίας ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8).
Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο μέτωπα πυρκαγιάς. Η μεγαλύτερη φωτιά καίει στην περιοχή της Ανθούσας, στον Δήμο Οιχαλίας, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του Μελιγαλά.
Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού κάνει 1 ελικόπτερο, με στόχο την άμεση ανάσχεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.
Ήχησε 112 για απομάκρυνση προς το κέντρο του Μελιγαλά.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ #Μελιγαλά #Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης του #Μελιγαλά
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025