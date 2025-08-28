Φωτιά σε δασική έκταση κοντά στον Μελιγαλά Μεσσηνίας ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8).

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο μέτωπα πυρκαγιάς. Η μεγαλύτερη φωτιά καίει στην περιοχή της Ανθούσας, στον Δήμο Οιχαλίας, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια του Μελιγαλά.

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού κάνει 1 ελικόπτερο, με στόχο την άμεση ανάσχεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Ήχησε 112 για απομάκρυνση προς το κέντρο του Μελιγαλά.