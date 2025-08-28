Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι Πρεβέζης.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 7 οχημάτων, 2 αεροσκαφών και 1 ελικοπτέρου.

Mήνυμα 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.