Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι Πρεβέζης.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 7 οχημάτων, 2 αεροσκαφών και 1 ελικοπτέρου.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025
Mήνυμα 112 στάλθηκε στους κατοίκους της περιοχής ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Αηδόνι #Νάρκισσος και #Βουβοπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025