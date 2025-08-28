Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο στην Τροιζηνία, σημάνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

