Συνελήφθη ένας ύποπτος ως υπεύθυνος για τη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη 27/8 στην περιοχή Βρωμοπούσι της Σαλαμίνας.

Πρόκειται για έναν 40χρονο που έκανε πάρτι στο σπίτι του και, όπως παραδέχθηκε στους αξιωματικούς της Αστυνομίας, πέταξε ένα δυναμιτάκι που προκάλεσε την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Kατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα εντός της ημέρας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τετάρτης οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα, ενώ στο σημείο παρέμειναν πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις.