Άγριος καβγάς ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μακρακώμης στη Φθιώτιδα, με το επεισόδιο να φτάνει στα όρια του ξυλοδαρμού, αν δεν είχαν παρέμβει οι πιο ψύχραιμοι παραβρισκόμενοι.

Το σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιδήμαρχος Πάνος Κοντογεώργος. Σύμφωνα με το lamianow.gr, δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης προχώρησε σε καταγγελίες εναντίον κατοίκου του Αγίου Γεωργίου, ισχυριζόμενος ότι έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης στις φυλακές Μαλανδρίνου και ότι εκκρεμούν σε βάρος του δικαστικές υποθέσεις.

Όπως αναφέρεται, ο κ. Καλύβας υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος κάτοικος λειτουργεί ως πολιτικάντης, επιδιώκοντας να λάβει βεβαίωση καλής θέλησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, δρα σαν να έχει διοικητικό ρόλο, καθώς κατέχει κλειδιά του πρώην δημαρχείου, ενώ φέρεται να κάνει ανακοινώσεις μέσω μεγαφώνου στον Άγιο Γεώργιο, επικαλούμενος την τοπική κοινότητα και τον δήμαρχο.

Ο αντιδήμαρχος, απαντώντας, ανέφερε πως συνομίλησε με τον δήμαρχο, ο οποίος διέψευσε τους ισχυρισμούς του δημοτικού συμβούλου. Επισήμανε επίσης – με τη στήριξη και του δημάρχου του χωριού – ότι ο εν λόγω πολίτης προσφέρει εθελοντικά και αφιλοκερδώς τη βοήθειά του, εξυπηρετώντας ηλικιωμένους με ψώνια, φάρμακα και άλλες καθημερινές ανάγκες. Παράλληλα, φροντίζει για την επιδιόρθωση λακκουβών και την αλλαγή λαμπτήρων, με κατατεθειμένη επίσημη δήλωση που περιγράφει τις εθελοντικές του δράσεις.

Μετά την τοποθέτηση όλων των εμπλεκομένων, η συζήτηση ξέφυγε, οδηγώντας σε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Καλύβα και του δημάρχου του χωριού. Εκείνη τη στιγμή, ο αντιδήμαρχος κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό του – κάτι που εξόργισε τον δημοτικό σύμβουλο. Ο τελευταίος, ρίχνοντας καρέκλες στο πέρασμά του, κινήθηκε απειλητικά προς τον κ. Κοντογεώργο ζητώντας του να σταματήσει τη βιντεοσκόπηση.

Δείτε εδώ το βίντεο: