Το χάρο με τα μάτια τους είδαν το πρωί του Σαββάτου 16 Αυγούστου τρία άτομα, που επέβαιναν σε αυτοκίνητο που κινούνταν στην επαρχιακή οδό Λογγιτσίου – Στυλίδας στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, περίπου 3 χλμ. μακριά από το χωριό, το αμάξι που οδηγούσε 75χρονος, εξετράπη της πορείας του και έφυγε στο γκρεμό. Ευτυχώς το αυτοκίνητο σταμάτησε στην πυκνή βλάστηση, περίπου στα 10 μέτρα βάθος, ωστόσο εγκλωβίστηκαν τραυματισμένοι στα συντρίμμια τόσο ο 75χρονος οδηγός, όσο και η 45χρονη κόρη του. Μόνο η 70χρονη αδελφή του οδηγού δεν τραυματίστηκε και μπόρεσε να βγει από το αμάξι, ωστόσο ήταν αδύνατο να βγει στο δρόμο. Ειδοποίησε ωστόσο για βοήθεια και αμέσως στο σημείο κατέφθασαν πυροσβεστική, αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Τρεις πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Στυλίδας με επικεφαλής τον Διοικητή του Π.Κ. Στυλίδας, υποπυραγό Βαλεντίνο Στεφανή, κατάφεραν με τη χρήση διασωστικής σειράς να απεγκλωβίσουν τα δύο άτομα και να τα ανεβάσουν στο δρόμο, όπως και το τρίτο άτομο, προκειμένου να παραληφθούν από το ασθενοφόρο.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά το ΑΤ Στυλίδας.