Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε πως η εκκένωση της πόλης της Γάζας θεωρείται πλέον αναπόφευκτη, στο πλαίσιο της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του αραβόφωνου εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού, Αβιτσάι Αντραΐ, στην πλατφόρμα X, «η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αναπόφευκτη (…) κάθε οικογένεια που μετεγκαθίσταται στον νότο θα λάβει την πιο γενναιόδωρη δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια». Παράλληλα, σημαντικός αριθμός ανθρωπιστικών οργανώσεων εκφράζει έντονες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και τη ρεαλιστικότητα ενός τέτοιου σχεδίου, χαρακτηρίζοντάς το «μη ρεαλιστικό και επικίνδυνο».

Εκτιμήσεις για τον πληθυσμό και τις συνέπειες της εκκένωσης

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) εκτιμά ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι διαμένουν σήμερα στην ευρύτερη περιφέρεια της Γάζας, η οποία περιλαμβάνει την πόλη αλλά και τα περίχωρά της, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας που έχει πληγεί σοβαρά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.