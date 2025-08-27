Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζιόρτζια Μελόνι, εξέφρασε την καταδίκη της για την “αδικαιολόγητη” δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα, σε μια ομιλία της την Τετάρτη. Η επίθεση, που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων πέντε δημοσιογράφοι που εργάζονταν για μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το Reuters, το Associated Press και το Al Jazeera.

Η Μελόνι περιέγραψε την επίθεση ως “απαράδεκτη” και επεσήμανε ότι πρόκειται για “επίθεση κατά της ελευθερίας του Τύπου” και κατά εκείνων που με θάρρος ρισκάρουν τη ζωή τους για να μεταδώσουν την τραγωδία του πολέμου.

Αναφερόμενη στη σημασία της ανεξαρτησίας του Τύπου, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση της χώρας καταδικάζει σθεναρά οποιαδήποτε ενέργεια που απειλεί τους δημοσιογράφους και την ελευθερία του λόγου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προστασία όσων βρίσκονται στα “μέτωπα” της ενημέρωσης και της αλήθειας. “Η επίθεση αυτή αποτελεί πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου και στην ασφαλή εργασία των δημοσιογράφων σε περιοχές συγκρούσεων”, δήλωσε σε συνέντευξη Tύπου.

Η διεθνής κριτική για την επίθεση

Η δήλωση της Μελόνι έρχεται σε συνέχεια της διεθνούς κατακραυγής για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ. Το Ισραήλ από την πλευρά του, επιμένει ότι οι δημοσιογράφοι δεν ήταν ο στόχος της επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ενέργεια είχε στόχο άλλες υποδομές στη Γάζα.

Νέα στρατιωτική επιχείρηση και αντιδράσεις

Το Ισραήλ ετοιμάζεται για μια νέα στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, την οποία χαρακτηρίζει ως το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς. Η ανακοίνωση του Ισραήλ περιλαμβάνει και τη ζήτηση για εκκένωση περίπου μισού εκατομμυρίου αμάχων από την περιοχή, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτών.

Η Μελόνι αν και επανέλαβε τη στήριξή της στο Ισραήλ, κάλεσε για προσοχή στη χρήση αναλογικής βίας. “Η αντίδραση αυτή ξεπερνά κατά πολύ την αρχή της αναλογικότητας. Πρέπει να προστατευτούν οι αθώοι πολίτες και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων στην περιοχή”, τόνισε, εκφράζοντας ανησυχίες για τις συνέπειες της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δράσης.

Τέλος η Ιταλίδα πρωθυπουργός επανέλαβε την έκκλησή της για τον τερματισμό της στρατιωτικής κατοχής της Γάζας από το Ισραήλ και για τη διάθεση ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Επίσης, κάλεσε την Ιερουσαλήμ να σταματήσει την επέκταση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη, επισημαίνοντας ότι αυτές οι ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο μια διαρκή ειρηνική λύση για την περιοχή.

Με πληροφορίες από Reuters