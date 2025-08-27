Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να προεδρεύσει σήμερα σε μια ευρεία σύσκεψη που επικεντρώνεται στην επόμενη μέρα της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Την είδηση έκανε γνωστή ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με τον κ. Γουίτκοφ, στο επίκεντρο της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο θα βρεθεί ένα «πολύ πλήρες σχέδιο» για τη διαχείριση της κατάστασης στη Γάζα, μια περιοχή που έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο Fox News, το αμερικανικό δίκτυο που συχνά προτιμά η δεξιά πτέρυγα του πολιτικού φάσματος, η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί «υπό τη διεύθυνση του προέδρου», αν και δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων.

Επίσης, οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ προγραμματίζουν να διεξαγάγουν συνομιλίες στην Ουάσιγκτον αργότερα εντός της ημέρας, έκαναν γνωστό οι υπηρεσίες του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα).