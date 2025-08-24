Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα, οι κάτοικοι της βόρειας Κολομβίας έχουν βρει έναν πρωτότυπο τρόπο για να δροσίζονται και να ψυχαγωγούνται. Στην πόλη Μπουκαρασίκα, μια κεντρική λεωφόρος μετατράπηκε σε τεράστια νεροτσουλήθρα, προσφέροντας στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς σε μικρούς και μεγάλους.

Περισσότεροι από 6.000 κάτοικοι συμμετείχαν στη δημιουργία αυτής της εναλλακτικής δραστηριότητας, που πλέον λειτουργεί και ως μέσο προβολής της περιοχής τους, της Νόρτε ντε Σανταντέρ, η οποία για χρόνια απασχολούσε τη διεθνή επικαιρότητα λόγω των ενόπλων συγκρούσεων μεταξύ αντάρτικων ομάδων. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση της τοπικής εικόνας, αλλά και στην προσέλκυση τουριστών, αξιοποιώντας τα φυσικά πλεονεκτήματα της περιοχής, η οποία γειτονεύει με τη Βενεζουέλα και χαρακτηρίζεται από στρατηγική σημασία, αν και στο παρελθόν έχει συνδεθεί με παράνομες δραστηριότητες όπως η διακίνηση ναρκωτικών και η εξόρυξη.

Η ιδέα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά την προηγούμενη χρονιά, με πρωτοβουλία του δημάρχου Όσκαρ Πέρεζ, στο πλαίσιο μιας προεκλογικής δέσμευσης που γεννήθηκε μέσα από συζήτηση με την τοπική κοινότητα. «Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας μου, οι κάτοικοι πρότειναν κάτι που θα δώσει χαρά και θα φέρει κόσμο στην πόλη. Δεν έχουμε πολλές επιλογές ψυχαγωγίας και αυτή η πρωτοβουλία είχε άμεσο αντίκτυπο στον τουρισμό. Έγινε viral», ανέφερε ο δήμαρχος.

Με την υποστήριξη χρηστών των κοινωνικών δικτύων και influencers, η πόλη απέκτησε γρήγορα αναγνωρισιμότητα και έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας εναλλακτικός προορισμός για τους ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι διαφορετικό.