Τουλάχιστον 12 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη σε σειρά επιθέσεων που εξαπέλυσαν ένοπλοι διαφωνούντες των πρώην FARC στη βορειοδυτική Κολομβία. Ο νεότερος απολογισμός δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αντρές Χουλιάν Ρεντόν, επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας Αντιόκια, περιοχή στην οποία υπάγεται και η Μεδεγίν.

Στο μεταξύ, μία ακόμη τραγική επίθεση σημειώθηκε στην Κάλι, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου έξι πολίτες έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 70 τραυματίστηκαν, όταν φορτηγό παγιδευμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών εξερράγη.

Η επίθεση αποδίδεται σε διαφορετική παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, αυξάνοντας το συνολικό αριθμό των θυμάτων της Πέμπτης στους 18 νεκρούς.