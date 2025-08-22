Η πυροδότηση εκρηκτικών με τα οποία είχε παγιδευτεί όχημα χθες Πέμπτη μπροστά σε αεροπορική βάση στην Κάλι (νοτιοδυτικά) στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους δέκα στην τρίτη πόλη της Κολομβίας και πολυπληθέστερη της χώρας, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Πυροδοτήθηκε βόμβα» κοντά στη στρατιωτική βάση Μάρκο Φιδέλ Σουάρες, εξήγησε η αστυνομία.

Εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος καθώς τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες διασώστες, φορτηγό στις φλόγες, πολλά ακόμη οχήματα που έχουν υποστεί ζημιές και πολλά παράθυρα που έχουν γίνει θρύψαλα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ