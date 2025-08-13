Τρεις στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν ύστερα από επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) εναντίον σκάφους του Πολεμικού Ναυτικού της Κολομβίας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια περιπολίας στον ποταμό Νάγια, στην περιοχή του δήμου Μπουεναβεντούρα, όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, νεκροί είναι δύο επαγγελματίες στρατιώτες και ένας υπαξιωματικός του στρατού ξηράς που βρίσκονταν επί του σκάφους, ενώ άλλοι τέσσερις στρατιωτικοί τραυματίστηκαν.

Κατηγορίες κατά διαφωνούντων των πρώην FARC

Οι αρμόδιες αρχές της Κολομβίας αποδίδουν την αιματηρή επίθεση σε παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, το Κεντρικό Γενικό Επιτελείο (EMC), το οποίο έχει απορρίψει τη συμφωνία ειρήνης του 2016. Το EMC φιγουράρει ως μία από τις μεγαλύτερες ένοπλες ομάδες που συνεχίζουν τη δράση τους, κλιμακώνοντας τις εχθροπραξίες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Κολομβία βιώνει τη χειρότερη αναζωπύρωση της βίας ένοπλων οργανώσεων μετά την ειρηνευτική συμφωνία. Παρά τις προσδοκίες, η ασφάλεια στη χώρα παραμένει επισφαλής, καθώς οι ένοπλοι σχηματισμοί διευρύνουν τις επιθέσεις τους.

Η πολιτική της κυβέρνησης Πέτρο και το αδιέξοδο με τους αντάρτες

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος αριστερός ηγέτης στην ιστορία της Κολομβίας, έχει επιχειρήσει να τερματίσει τον πολύχρονο εμφύλιο πόλεμο μέσω διαπραγματεύσεων με τις ένοπλες ομάδες. Παρά τις ανοιχτές συνομιλίες, ο αρχηγός του EMC, Ιβάν Μορδίσκο, επέλεξε να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις το 2024, διακόπτοντας κάθε προσπάθεια επίτευξης λύσης μέσω διαλόγου.

Το τελευταίο διάστημα, η χρήση επιθετικών drones με εκρηκτικούς μηχανισμούς από αντάρτικες ομάδες καταγράφει έντονη αύξηση, ανεβάζοντας τα θύματα — και ανάμεσα στους αμάχους. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού έχει ήδη χαρακτηρίσει «εντατική» τη χρήση τέτοιων οπλικών συστημάτων στη χώρα, επισημαίνοντας τους αυξανόμενους κινδύνους για τον άμαχο πληθυσμό.