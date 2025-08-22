Η Κολομβία βιώνει νέα κύματα ένοπλης βίας, καθώς δύο ιδιαίτερα αιματηρές επιθέσεις την Πέμπτη άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 18 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, σε μια περίοδο όπου η πολιτική αστάθεια εντείνεται ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους.

Η πρόσφατη έξαρση των επιθέσεων ακολουθεί τη δολοφονία του γερουσιαστή και φαβορί της δεξιάς, Μιγκέλ Ουρίμπε, ο οποίος υπέκυψε στις 11 Αυγούστου μετά από δολοφονική επίθεση από έφηβο πληρωμένο εκτελεστή.

Βομβιστική επίθεση στην Κάλι με δεκάδες θύματα

Το απόγευμα της Πέμπτης, φορτηγό παγιδευμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών εξερράγη μπροστά από αεροπορική βάση στην πόλη Κάλι, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 60, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο δήμαρχος Αλεχάντρο Έδερ χαρακτήρισε το περιστατικό «ναρκωτρομοκρατική επίθεση» και ζήτησε τη στρατιωτικοποίηση της πόλης, υπογραμμίζοντας την ανησυχία για περαιτέρω βίαιες ενέργειες.

Υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει το χάος: τραυματισμένους πολίτες να δέχονται τις πρώτες βοήθειες, το φλεγόμενο φορτηγό και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα οχήματα και κτίρια.

Ο Υπουργός Άμυνας, Πέδρο Σάντσες, επέρριψε την ευθύνη στην οργάνωση EMC («κεντρικό γενικό επιτελείο»), καταγγέλλοντας την ενέργεια ως «αδικαιολόγητη τρομοκρατική επίθεση εναντίον του άμαχου πληθυσμού» της Κάλι. Όπως σημείωσε: «Αυτή η άνανδρη επίθεση εναντίον αμάχων είναι απελπισμένη αντίδραση στην απώλεια του ελέγχου στη διακίνηση ναρκωτικών» στην περιοχή.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού. Ο Έκτορ Φάμπιο Μπολάνος, 65 ετών, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Ακούσαμε τον κρότο τεράστιας έκρηξης κοντά στην αεροπορική βάση. Υπήρχαν τόσοι πολλοί τραυματίες στο έδαφος». Ένας ακόμη κάτοικος της περιοχής, ο Αλέξις Ατισάβαλ, 40 ετών, σημείωσε ότι «υπάρχουν νεκροί ανάμεσα σε διερχόμενους στη λεωφόρο», ενώ πολλοί τραυματίστηκαν από θραύσματα υαλοπινάκων του καταστήματός του.

Ως μέτρο άμεσης προστασίας, οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα πολίτες από γειτονικά κτίρια και σχολεία, ενώ ο δήμαρχος Έδερ ανακοίνωσε προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στην πόλη και πρόσφερε αμοιβή 10.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη των δραστών. Η επικεφαλής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο, τόνισε: «Η τρομοκρατία δεν θα μας νικήσει».

Επίθεση με drones σε ελικόπτερο της αστυνομίας

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, περίπου 150 χιλιόμετρα από τη Μεδεγίν, πραγματοποιήθηκε επίθεση με χρήση drones σε ελικόπτερο Black Hawk της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης καταστροφής φυτειών κόκας. Από το περιστατικό σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, γεγονός που ανέδειξε την επικινδυνότητα της εξάπλωσης της τεχνολογίας στις ενέργειες των οργανωμένων ενόπλων ομάδων.

Ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην νομαρχία Αντιόκια, Αντρές Χουλιάν Ρεντόν, ανακοίνωσε το βράδυ τον απολογισμό των νεκρών. Ταυτόχρονα, ερασιτεχνικό οπτικό υλικό σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε τη στιγμή της επίθεσης και της πτώσης του ελικοπτέρου.

Η επίθεση αποδόθηκε στην οργάνωση ανταρτών Καλαρκά, ομάδα που σχηματίστηκε ύστερα από διάσπαση του EMC και φέρει το πολεμικό ψευδώνυμο του ηγέτη της.

Ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, πρώτος αριστερός αρχηγός κράτους στην ιστορία της Κολομβίας, έχει επιχειρήσει από το 2022 να ξεκινήσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με διάφορες ένοπλες οργανώσεις, έξι χρόνια μετά την ιστορική συμφωνία ειρήνης με τις πρώην FARC. Ωστόσο, τα περισσότερα διαπραγματευτικά εγχειρήματα είτε ναυάγησαν είτε παραμένουν σε αδιέξοδο.

Το EMC είχε συμμετάσχει το 2023 σε συνομιλίες για να εγκαταλείψει τον ένοπλο αγώνα, με τον ηγέτη του Ιβάν Μορδίσκο να αποχωρεί τελικά από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων το 2024. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων στην Κάλι και τα περίχωρά της, με θύματα επτά άτομα, ανάμεσά τους πέντε πολίτες και δύο αστυνομικούς.