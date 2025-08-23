Η Κλόντια Σίφερ, ένα από τα πιο εμβληματικά supermodels όλων των εποχών, επέλεξε για ακόμη μία φορά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ξεσηκώνοντας τους followers της και συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes.

Στις φωτογραφίες, η Γερμανίδα καλλονή ποζάρει με ένα αέρινο μάξι φόρεμα στο φόντο το μαγευτικό ελληνικό ηλιοβασίλεμα, ενώ σε άλλη λήψη τη βλέπουμε να χαλαρώνει στα σκαλιά μιας πετρόχτιστης κατοικίας, αποπνέοντας ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Με κάθε της ανάρτηση, η Σίφερ υπενθυμίζει γιατί παραμένει fashion icon, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τη γοητεία του ελληνικού καλοκαιριού.

«Η Ελλάδα είναι απλά πανέμορφη», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία της.

Η ανάρτησή της αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση για τη χώρα, καθώς προβλήθηκε στο feed των 2,5 εκατομμυρίων followers της Σίφερ, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη μοναδική γοητεία του ελληνικού καλοκαιριού.

Η Κλόντια Σίφερ, που φέρεται να περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Αργολίδα, φιλοξενούμενη σε βίλα οικογενειακών φίλων στο πολυτελές Amanzoe λίγο έξω από το Κρανίδι, έκανε νέες αναρτήσεις από την Ελλάδα.