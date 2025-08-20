Στο Αικατερινμπούργκ, ένας 75χρονος συνταξιούχος βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής, αφού κρίθηκε ένοχος από ρωσικό δικαστήριο για «αποκατάσταση του Ναζισμού».

Η αφορμή ήταν ένα σχόλιο στο κοινωνικό δίκτυο Odnoklassniki, όπου αποκαλούσε τον Ιωσήφ Στάλιν «δικτάτορα και δολοφόνο».

Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει 1,5 έτος φυλάκισης, αλλά η ποινή ορίστηκε σε 1 έτος και 2 μήνες με αναστολή. Επιπλέον, στον Νικολάι Ντολγκούσιν απαγορεύτηκε η χρήση διαδικτύου για 1,5 χρόνο και του επιβλήθηκαν ψυχιατρικές συνεδρίες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

«Καταδικάστηκε επειδή είπε τον δολοφόνο, δολοφόνο. Αποδεικνύεται ότι, σύμφωνα με το δικαστήριο στη Ρωσία, ένα ψυχικά υγιές άτομο είναι υποχρεωμένο να αγαπά τον Στάλιν», σχολίασε ειρωνικά το ουκρανικό δίκτυο Nexta.