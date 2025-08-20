Η ΑΑΔΕ με νέα εγκύκλιο ξεκαθαρίζει τι πρόστιμα επιβάλλονται σε περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι αργούν ή δεν υποβάλλουν δηλώσεις. Τα ποσά κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ, ανάλογα με το είδος της δήλωσης και το λογιστικό σύστημα που ακολουθεί ο υπόχρεος.
Αναλυτικά:
- Γενικές δηλώσεις (Ε1, Ε2, πληροφοριακού χαρακτήρα):
Πρόστιμο 100 ευρώ για μη υποβολή ή καθυστέρηση.
*Δεν μπαίνει πρόστιμο όταν ο επιπλέον φόρος είναι κάτω από 100 ευρώ ή όταν πρόκειται μόνο για διόρθωση πληροφοριών (π.χ. ΑΜΚΑ, ΔΕΗ, ΑΦΜ).
- Δηλώσεις ΦΠΑ:
250 ευρώ για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία.
500 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
*Εξαίρεση: αν το ποσό καταβολής είναι έως 30 ευρώ, μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο χωρίς πρόστιμο.
- Δηλώσεις Ε9:
Το πρόστιμο μπαίνει μόνο μία φορά για τις ίδιες μεταβολές, ακόμη κι αν δεν δηλώθηκαν για χρόνια.
*Δεν υπάρχει πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές Ε9 ετών 2010 και επόμενων, που υποβάλλονται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.
- Κληρονομιές, δωρεές, μεταβιβάσεις, τέλη:
Πρόστιμο 100 ευρώ σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης ή μη υποβολής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα (χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό).
- Παρακρατήσεις φόρου – Παροχή στοιχείων στην ΑΑΔΕ:
250 ευρώ για υπόχρεους με απλογραφικά βιβλία.
500 ευρώ για υπόχρεους με διπλογραφικά βιβλία.
- Λοιπές δηλώσεις έμμεσης φορολογίας
Για τις παραβάσεις της εκπρόθεσμης υποβολής των λοιπών δηλώσεων έμμεσης φορολογίας (π.χ. τελών χαρτοσήμου, Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής, τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση), επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.