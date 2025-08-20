Η ΑΑΔΕ με νέα εγκύκλιο ξεκαθαρίζει τι πρόστιμα επιβάλλονται σε περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι αργούν ή δεν υποβάλλουν δηλώσεις. Τα ποσά κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ, ανάλογα με το είδος της δήλωσης και το λογιστικό σύστημα που ακολουθεί ο υπόχρεος.

Αναλυτικά:

Γενικές δηλώσεις (Ε1, Ε2, πληροφοριακού χαρακτήρα):

Πρόστιμο 100 ευρώ για μη υποβολή ή καθυστέρηση.

*Δεν μπαίνει πρόστιμο όταν ο επιπλέον φόρος είναι κάτω από 100 ευρώ ή όταν πρόκειται μόνο για διόρθωση πληροφοριών (π.χ. ΑΜΚΑ, ΔΕΗ, ΑΦΜ).

Δηλώσεις ΦΠΑ:

250 ευρώ για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία.

500 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

*Εξαίρεση: αν το ποσό καταβολής είναι έως 30 ευρώ, μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο χωρίς πρόστιμο.

Δηλώσεις Ε9:

Το πρόστιμο μπαίνει μόνο μία φορά για τις ίδιες μεταβολές, ακόμη κι αν δεν δηλώθηκαν για χρόνια.

*Δεν υπάρχει πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές Ε9 ετών 2010 και επόμενων, που υποβάλλονται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Κληρονομιές, δωρεές, μεταβιβάσεις, τέλη:

Πρόστιμο 100 ευρώ σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης ή μη υποβολής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα (χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό).

Παρακρατήσεις φόρου – Παροχή στοιχείων στην ΑΑΔΕ:

250 ευρώ για υπόχρεους με απλογραφικά βιβλία.

500 ευρώ για υπόχρεους με διπλογραφικά βιβλία.

Λοιπές δηλώσεις έμμεσης φορολογίας

Για τις παραβάσεις της εκπρόθεσμης υποβολής των λοιπών δηλώσεων έμμεσης φορολογίας (π.χ. τελών χαρτοσήμου, Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής, τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση), επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.