Περισσότερες από 8.000 γονικές παροχές και δωρεές κηρύχθηκαν άκυρες στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να τύχουν του αφορολογήτου των 800.000 ευρώ- που ισχύει από τον Οκτώβριο του 2021- και έπρεπε να καταβάλλουν κανονικά τους προβλεπόμενους φόρους.

Συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς, παιδιά και εγγόνια), έκαναν σωρεία παραβάσεων: από μεταφορές χρημάτων με μετρητά μέχρι εικονικές δωρεές σε πρόσωπα που δεν είχαν δικαίωμα απαλλαγής. Οι εμπλεκόμενοι καλούνται πλέον να πληρώσουν τον αναλογούντα φόρο, με τις επιβαρύνσεις να φτάνουν το 10% για συναλλαγές σε μετρητά και το 20% (ή και 40% ανάλογα με το βαθμό της συγγένειας) για αλυσιδωτές ή εικονικές μεταβιβάσεις που οδηγούν σε μη δικαιούχους.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν ότι πολλοί πολίτες κατέθεταν μετρητά στους λογαριασμούς των παιδιών ή των εγγονιών τους, αντί να ακολουθήσουν την τραπεζική οδό, όπως ορίζει ο νόμος, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επέλεξαν να κάνουν «τριγωνικές» δωρεές για να φτάσουν τελικώς σε συγγενείς που δεν ανήκαν στην Α’ κατηγορία δικαιούχων.